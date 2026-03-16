Bất ngờ cho Hàn Quốc ở Oscar 2026

TPO - Đến hẹn lại lên, Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 diễn ra tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles, Mỹ, vào ngày 15/3. Sự kiện quy tụ những tên tuổi lớn nhất của ngành điện ảnh thế giới, với 24 hạng mục được chờ đợi để trao cho người xứng đáng.

report Kpop Demon Hunters đoạt giải Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất

Đúng như dự đoán, Kpop Demon Hunters giành giải Oscar cho phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Maggie Kang, đồng biên kịch kiêm đồng đạo diễn của bộ phim, không giấu được xúc động khi mở đầu bài phát biểu bằng lời cảm ơn gửi tới Viện Hàn lâm và những người hâm mộ của phim.

“Với những ai trông giống như tôi, tôi rất tiếc vì chúng ta phải chờ đợi quá lâu mới có thể thấy chính mình trong một bộ phim như thế này. Nhưng giờ nó đã xuất hiện rồi. Điều đó có nghĩa là thế hệ tiếp theo sẽ không còn phải khao khát điều đó nữa. Đây là dành cho Hàn Quốc và cho người Hàn Quốc ở khắp mọi nơi", cô chia sẻ.

a2.jpg
Chris Appelhans, Maggie Kang và Michelle Wong nhận giải Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất với tác phẩm KPop Demon Hunters. Ảnh: Getty Images

The Girl Who Cried Pearls thắng giải Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất.

Đây là bộ hoạt hình ngắn của Canada vào năm 2025, do Chris Lavis và Maciek Szczerbowski đạo diễn. Được thực hiện bằng kỹ thuật hoạt hình stop-motion, bộ phim kể về cậu bé gặp gỡ và yêu cô gái bí mật khóc ra những viên ngọc trai vào ban đêm.

a3.jpg
The Girl Who Cried Pearls có tượng vàng Oscar. Ảnh: Reuters
report Amy Madigan giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Amy Madigan giành giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong phim Weapons của đạo diễn Zach Creggar.

Trên sân khấu nhận giải, bà nói: "Tuyệt vời!". Bà dành lời cảm ơn đặc biệt cho chồng bà, Ed Harris. Hai người đã kết hôn được hơn bốn thập kỷ.

a1.jpg
report Dàn minh tinh trên thảm đỏ Oscar

Vào đầu giờ tối 15/3 (giờ Mỹ), thảm đỏ Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 bắt đầu chào đón những ngôi sao sáng nhất Hollywood trong trang phục lộng lẫy nhất.

3.jpg
4.jpg
Nicole Kidman (trái) xuất hiện trong chiếc váy Chanel lộng lẫy, với phần thân trên đính sequin bạc lấp lánh và điểm nhấn là chiếc thắt lưng lông vũ độc đáo. Emma Stone, người được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tỏa sáng trong chiếc váy Louis Vuitton màu bạc ánh kim ôm sát vóc dáng. Ảnh: Getty Images
7.jpg
Kylie Jenner trông quyến rũ khi hóa thân thành Jessica Rabbit trong chiếc váy đỏ ánh kim gợi cảm. Cô đến cổ vũ bạn trai Timothee Chalamet, người được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ảnh: IG
1.jpg
Timothee Chalamet mặc nguyên cây trắng của nhà mốt Givenchy. Ảnh: Getty Images
2.jpg
5.jpg
6.jpg
Kate Hudson (trái) lộng lẫy trong bộ váy Giorgio Armani Privé màu xanh ngọc bích với thiết kế điêu khắc tinh tế và phần eo xòe sắc sảo. Elle Fanning (giữa) yêu kiều như công chúa trong trang phục Givenchy. Demi Moore lại chọn bộ cánh lông vũ cầu kỳ của Gucci. Ảnh: Getty Images
report Kỷ lục có được thiết lập tại Oscar 2026?
o1.jpg
Conan O’Brien làm MC chính cho Oscar 2 năm liên tiếp. Ảnh: Disney

Danh hài Conan O’Brien đảm nhiệm vai trò MC cho lễ trao giải năm nay. Đây là năm thứ hai liên tiếp ông làm điều này.

Trong cuộc phỏng vấn trên sóng chương trình Good Morning America vào ngày 12/3, nam nghệ sĩ cho biết quá trình chuẩn bị cho chương trình giống như “cuộc chiến không ngừng nghỉ” cho đến tận khi bước lên sân khấu.

“Tôi khá thoải mái, vì chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Chúng tôi có rất nhiều ý tưởng thú vị. Điều đó không có nghĩa là từ giờ đến lúc chương trình chính thức diễn ra không có vô số chuyện trục trặc hay đi chệch hướng, nhưng bản thân điều đó cũng có thể là thử thách”, O'Brien nói với Lara Spencer của ABC News.

Trong khi đó, Matt Berry nhận nhiệm vụ người xướng tên cho sự kiện điện ảnh quan trọng này.

Theo thông cáo của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ vào tháng 2, Những người đoạt giải năm 2025 gồm Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison và Zoe Saldaña được mời trở lại sân khấu Oscar năm nay với vai trò người trao giải.

Những người trao giải khác đã được công bố trước đó gồm Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani và Maya Rudolph.

Ngoài ra, thông cáo ngày 11/3 của hai nhà sản xuất điều hành Raj Kapoor và Katy Mullan hé lộ thêm nhiều ngôi sao mới nhận vinh dự trao cúp cho người chiến thắng là Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum và Sigourney Weaver.

Ngày 10/3, Viện Hàn lâm công bố các nghệ sĩ biểu diễn trong phần âm nhạc của buổi lễ, bao gồm Josh Groban, Los Angeles Master Chorale cùng bộ ba ca sĩ của Kpop Demon Hunters là Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami.

o2.jpg
Những người thắng Oscar năm 2025 trở lại để trao giải cho người mới. Ảnh: FilmMagic

Danh sách đề cử Oscar 2026 đã được công bố vào tháng 1. Sinners thống trị danh sách đề cử. Có tên tranh giải ở 16 hạng mục, tác phẩm của đạo diễn Ryan Coogler phá kỷ lục phim có nhiều đề cử Oscar nhất mọi thời đại. Danh hiệu này trước đó do Titanic, La La Land All About Eve cùng nắm giữ, với 14 đề cử mỗi phim.

Cùng với việc phá kỷ lục đề cử, Sinners cũng được kỳ vọng tạo nên thành tích chưa từng có về số giải thưởng mà một bộ phim giành được tại Oscar. Nhà quay phim của Sinners, Autumn Durald Arkapaw, cũng có thể trở thành người phụ nữ đầu tiên giành giải Quay phim xuất sắc nhất, và nhà thiết kế trang phục Ruth E. Carter có thể trở thành người da đen đầu tiên ba lần đoạt giải Oscar.

Theo sát trong danh sách đề cử năm nay là One Battle After Another với 13 đề cử. Trong khi đó, Marty Supreme, Frankenstein Sentimental Value mỗi phim nhận 9 đề cử. Hamnet cũng được đề cử 8 hạng mục.

Oscar 2026 lần đầu tiên giới thiệu hạng mục mới: Thành tựu trong tuyển chọn diễn viên (Achievement in Casting).

Hạng mục này được công bố vào năm 2024. Các bộ phim phát hành trong năm 2025 đủ điều kiện tranh giải.

Những giám đốc tuyển diễn viên được đề cử năm nay gồm Nina Gold của Hamnet, Jennifer Venditti của Marty Supreme, Cassandra Kulukundis của One Battle After Another, Gabriel Domingues của The Secret Agent và Francine Maisler của Sinners.

Trước thềm lễ trao giải, đội ngũ sáng tạo của Oscar đã họp vào ngày 11/3 để thảo luận về chủ đề của năm nay - tính nhân văn.

“Mọi thứ đều được truyền cảm hứng từ dấu ấn con người", nhà sản xuất Raj Kapoor nhấn mạnh.

Giám đốc âm nhạc Michael Bearden chia sẻ thêm: “Chúng tôi tôn vinh sự tiếp xúc, sự kết nối giữa con người với nhau và trí tuệ thực sự, chứ không phải trí tuệ nhân tạo".

Nhà sản xuất cũng cho biết sẽ có một vài màn tái hợp dàn diễn viên. Sự xuất hiện trở lại của dàn sao Bridesmaids (2011), màn tái hợp liên quan đến Marvel Studios cùng bất ngờ “ngoài Trái Đất” dự kiến tăng thêm sức hút cho sân khấu.

o3.jpg
Sinners được kỳ vọng lập kỷ lục mới cho Oscar. Ảnh: Warner Bros.
