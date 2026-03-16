Lễ trao giải Oscar 2026: Avatar 3 được gọi tên

report Kỷ lục có được thiết lập tại Oscar 2026?

Conan O’Brien làm MC chính cho Oscar 2 năm liên tiếp. Ảnh: Disney

Danh hài Conan O’Brien đảm nhiệm vai trò MC cho lễ trao giải năm nay. Đây là năm thứ hai liên tiếp ông làm điều này.

Trong cuộc phỏng vấn trên sóng chương trình Good Morning America vào ngày 12/3, nam nghệ sĩ cho biết quá trình chuẩn bị cho chương trình giống như “cuộc chiến không ngừng nghỉ” cho đến tận khi bước lên sân khấu.

“Tôi khá thoải mái, vì chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Chúng tôi có rất nhiều ý tưởng thú vị. Điều đó không có nghĩa là từ giờ đến lúc chương trình chính thức diễn ra không có vô số chuyện trục trặc hay đi chệch hướng, nhưng bản thân điều đó cũng có thể là thử thách”, O'Brien nói với Lara Spencer của ABC News.

Trong khi đó, Matt Berry nhận nhiệm vụ người xướng tên cho sự kiện điện ảnh quan trọng này.

Theo thông cáo của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ vào tháng 2, Những người đoạt giải năm 2025 gồm Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison và Zoe Saldaña được mời trở lại sân khấu Oscar năm nay với vai trò người trao giải.

Những người trao giải khác đã được công bố trước đó gồm Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani và Maya Rudolph.

Ngoài ra, thông cáo ngày 11/3 của hai nhà sản xuất điều hành Raj Kapoor và Katy Mullan hé lộ thêm nhiều ngôi sao mới nhận vinh dự trao cúp cho người chiến thắng là Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum và Sigourney Weaver.

Ngày 10/3, Viện Hàn lâm công bố các nghệ sĩ biểu diễn trong phần âm nhạc của buổi lễ, bao gồm Josh Groban, Los Angeles Master Chorale cùng bộ ba ca sĩ của Kpop Demon Hunters là Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami.

Những người thắng Oscar năm 2025 trở lại để trao giải cho người mới. Ảnh: FilmMagic

Danh sách đề cử Oscar 2026 đã được công bố vào tháng 1. Sinners thống trị danh sách đề cử. Có tên tranh giải ở 16 hạng mục, tác phẩm của đạo diễn Ryan Coogler phá kỷ lục phim có nhiều đề cử Oscar nhất mọi thời đại. Danh hiệu này trước đó do Titanic, La La Land và All About Eve cùng nắm giữ, với 14 đề cử mỗi phim.

Cùng với việc phá kỷ lục đề cử, Sinners cũng được kỳ vọng tạo nên thành tích chưa từng có về số giải thưởng mà một bộ phim giành được tại Oscar. Nhà quay phim của Sinners, Autumn Durald Arkapaw, cũng có thể trở thành người phụ nữ đầu tiên giành giải Quay phim xuất sắc nhất, và nhà thiết kế trang phục Ruth E. Carter có thể trở thành người da đen đầu tiên ba lần đoạt giải Oscar.

Theo sát trong danh sách đề cử năm nay là One Battle After Another với 13 đề cử. Trong khi đó, Marty Supreme, Frankenstein và Sentimental Value mỗi phim nhận 9 đề cử. Hamnet cũng được đề cử 8 hạng mục.

Oscar 2026 lần đầu tiên giới thiệu hạng mục mới: Thành tựu trong tuyển chọn diễn viên (Achievement in Casting).

Hạng mục này được công bố vào năm 2024. Các bộ phim phát hành trong năm 2025 đủ điều kiện tranh giải.

Những giám đốc tuyển diễn viên được đề cử năm nay gồm Nina Gold của Hamnet, Jennifer Venditti của Marty Supreme, Cassandra Kulukundis của One Battle After Another, Gabriel Domingues của The Secret Agent và Francine Maisler của Sinners.

Trước thềm lễ trao giải, đội ngũ sáng tạo của Oscar đã họp vào ngày 11/3 để thảo luận về chủ đề của năm nay - tính nhân văn.

“Mọi thứ đều được truyền cảm hứng từ dấu ấn con người", nhà sản xuất Raj Kapoor nhấn mạnh.

Giám đốc âm nhạc Michael Bearden chia sẻ thêm: “Chúng tôi tôn vinh sự tiếp xúc, sự kết nối giữa con người với nhau và trí tuệ thực sự, chứ không phải trí tuệ nhân tạo".

Nhà sản xuất cũng cho biết sẽ có một vài màn tái hợp dàn diễn viên. Sự xuất hiện trở lại của dàn sao Bridesmaids (2011), màn tái hợp liên quan đến Marvel Studios cùng bất ngờ “ngoài Trái Đất” dự kiến tăng thêm sức hút cho sân khấu.