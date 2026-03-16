Lễ trao giải Oscar 2026: Avatar 3 được gọi tên

Avatar: Fire and Ash giành giải Oscar cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Đây là giải Oscar đầu tiên và duy nhất của bom tấn tỷ USD này trong đêm. Phim được đề cử 2 giải Oscar, nhưng giải Thiết kế trang phục xuất sắc nhất đã thuộc về Kate Hawley với Frankenstein.
So với hai phần trước Avatar 3 lép vế hơn khi không chỉ có ít đề cử hơn (2 phần trước lần lượt là 9 và 4), mà còn là phần đầu tiên trong loạt Avatar không được đề cử Phim hay nhất.
Tamara Deverell và Shane Vieau đã giành giải Oscar cho Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất với phim Frankenstein. Đây là tượng vàng thứ ba của bộ phim Netflix này trong đêm.
Barbra Streisand tri ân Robert Redford tại lễ trao giải Oscar. Bà nói: “Ngay lúc này, tôi nhớ ông ấy hơn bao giờ hết, dù ông ấy thích trêu chọc tôi".
Tài tử Robert Redford qua đời trong lúc ngủ tại nhà riêng ở Sundance, bang Utah (Mỹ) vào ngày 16/9/2025, hưởng thọ 89 tuổi.
Trong sự nghiệp, ông có 2 giải Oscar: 1 cho Đạo diễn xuất sắc nhất năm 1981 với phim Ordinary People và tượng vàng còn lại là về Thành tựu trọn đời năm 2002.
Trên sân khấu tưởng niệm của Oscar, Rachel McAdams dành những lời tri ân sâu sắc đến diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, nhà biên kịch quá cố Diane Keaton.
“Trong hơn 50 năm tỏa sáng trên màn ảnh và để lại dấu ấn không thể phai mờ trong đời thực, hãy tin tôi khi nói rằng không có nữ diễn viên nào thuộc thế hệ của tôi lại không được truyền cảm hứng và mê mẩn trước sự độc đáo tuyệt đối của bà. Bà đã đội rất nhiều ‘chiếc mũ’ - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - từ diễn viên, nghệ sĩ, tác giả đến nhà hoạt động. Nhưng không có ‘chiếc mũ’ nào quan trọng với bà hơn vai trò làm mẹ của hai người con. Bà có ý nghĩa vô cùng lớn đối với rất nhiều người trong chúng tôi", cô bày tỏ.
Diane Keaton mất ngày 11/10/2025 tại California, hưởng thọ 79 tuổi. Trước đó, bà bị viêm phổi do vi khuẩn.
Nhà làm phim nổi tiếng cùng vợ là Michele Reiner bị đâm chết trong phòng ngủ tại biệt thự trị giá 13,5 triệu USD của họ ở Brentwood (Los Angeles) vào ngày 14/12/2025, chỉ vài giờ sau khi tham dự bữa tiệc tại nhà của người dẫn chương trình Oscar Conan O'Brien.
“Phim của người bạn Rob của tôi sẽ sống mãi với thời gian, bởi chúng nói về những điều khiến chúng ta bật cười và rơi nước mắt, cũng như những gì chúng ta khao khát trở thành", Billy Crystal chia sẻ.
Ryan Coogler đã giành giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất cho phim Sinners. Đây là tượng vàng đầu tiên của bộ phim trong đêm. Trước đó, tác phẩm lập kỷ lục với 16 đề cử.
Paul Thomas Anderson được xướng tên ở hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Đây là tượng vàng Oscar thứ ba cho One Battle After Another trong đêm.
Theo truyền thông Mỹ, sau nhiều năm liên tục bị Viện Hàn lâm bỏ qua, cuối cùng Paul Thomas Anderson cũng giành được chiến thắng đầu tiên xứng đáng với bản chuyển thể đầy tham vọng từ tiểu thuyết Vineland của Thomas Pynchon.
Đây là lần thứ hai Anderson viết kịch bản và đạo diễn một bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của Pynchon. Trước đó, ông từng được đề cử ở cùng hạng mục với bộ phim Inherent Vice.
Sean Penn giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar nhờ vai diễn trong bộ phim One Battle After Another.
Tuy nhiên, ông không có mặt tại lễ trao giải. Kieran Culkin đã lên sân khấu nhận giải thay.
“Sean Penn không thể có mặt tối nay, hoặc có lẽ là không muốn đến, nên tôi nhận giải này thay mặt ông ấy", Culkin nói trên sân khấu.
Nam diễn viên Kumail Ali Nanjiani, người công bố giải thưởng, nói: "Kết quả hòa. Tôi không đùa đâu. Thực sự là hòa. Vậy nên mọi người hãy bình tĩnh, chúng ta sẽ vượt qua chuyện này... Thật trớ trêu khi việc trao giải Oscar cho phim ngắn lại mất thời gian gấp đôi".
Đây là trường hợp khá hiếm thấy tại giải thưởng điện ảnh này, nguyên nhân do hai tác phẩm nhận được số phiếu ngang nhau trong quá trình bầu chọn.
Một vài trường hợp khác cũng đồng nhận giải trong quá khứ: Katharine Hepburn (The Lion in Winter) và Barbra Streisand (Funny Girl) cùng nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 1969, Fredric March (Dr. Jekyll and Mr. Hyde) và Wallace Beery (The Champ) cùng thắng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 1932 (kết quả chênh lệch chỉ một phiếu, theo quy định thời đó vẫn được tính là đồng giải)...
Cassandra Kulukundis giành tượng vàng Oscar ở hạng mục Tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất, ghi nhận công việc của bà trong One Battle After Another. Đây là hạng mục giải thưởng mới được trao lần đầu tại Oscar 2026.
Đây cũng là giải Oscar đầu tiên cho One Battle After Another trong đêm. Phim có 13 đề cử.
Kate Hawley giành giải Thiết kế trang phục xuất sắc nhất với bộ phim Frankenstein của Netflix.
Trong bài phát biểu nhận giải, bà gửi lời cảm ơn tới Viện Hàn lâm, cũng như toàn bộ ê-kíp của mình cùng dàn diễn viên và đoàn làm phim.
Đội ngũ làm tóc và trang điểm của phim Frankenstein - bao gồm Mike Hill, Jordan Samuel và Cliona Furey - cũng giành được giải Oscar tối nay ở hạng mục tương ứng.
Màn trình diễn trực tiếp ca khúc I Lied To You từ bộ phim Sinners với sự góp mặt nam diễn viên Miles Caton, đóng vai trong vai Sammie “Preacher Boy” Moore, cùng nhạc sĩ Raphael Saadiq - được đề cử Oscar cho Ca khúc nhạc phim hay nhất - nhận được nhiều sự ủng hộ từ người xem.
Biểu diễn cùng họ có dàn nghệ sĩ gồm nữ vũ công ballet Misty Copeland, nghệ sĩ guitar blues Buddy Guy, ca sĩ Brittany Howard, nghệ sĩ nhạc blues Christone “Kingfish” Ingram và ca sĩ Shaboozey.
Họ tái hiện phân cảnh quán rượu nổi tiếng trong phim. Trong đó, Caton dẫn dắt khán giả xuyên qua dòng thời gian để cho thấy sức mạnh và di sản của âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc của người da màu.
Đúng như dự đoán, Kpop Demon Hunters giành giải Oscar cho phim hoạt hình xuất sắc nhất.
Maggie Kang, đồng biên kịch kiêm đồng đạo diễn của bộ phim, không giấu được xúc động khi mở đầu bài phát biểu bằng lời cảm ơn gửi tới Viện Hàn lâm và những người hâm mộ của phim.
“Với những ai trông giống như tôi, tôi rất tiếc vì chúng ta phải chờ đợi quá lâu mới có thể thấy chính mình trong một bộ phim như thế này. Nhưng giờ nó đã xuất hiện rồi. Điều đó có nghĩa là thế hệ tiếp theo sẽ không còn phải khao khát điều đó nữa. Đây là dành cho Hàn Quốc và cho người Hàn Quốc ở khắp mọi nơi", cô chia sẻ.
The Girl Who Cried Pearls thắng giải Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất.
Đây là bộ hoạt hình ngắn của Canada vào năm 2025, do Chris Lavis và Maciek Szczerbowski đạo diễn. Được thực hiện bằng kỹ thuật hoạt hình stop-motion, bộ phim kể về cậu bé gặp gỡ và yêu cô gái bí mật khóc ra những viên ngọc trai vào ban đêm.
Amy Madigan giành giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong phim Weapons của đạo diễn Zach Creggar.
Trên sân khấu nhận giải, bà nói: "Tuyệt vời!". Bà dành lời cảm ơn đặc biệt cho chồng bà, Ed Harris. Hai người đã kết hôn được hơn bốn thập kỷ.
Vào đầu giờ tối 15/3 (giờ Mỹ), thảm đỏ Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 bắt đầu chào đón những ngôi sao sáng nhất Hollywood trong trang phục lộng lẫy nhất.
Danh hài Conan O’Brien đảm nhiệm vai trò MC cho lễ trao giải năm nay. Đây là năm thứ hai liên tiếp ông làm điều này.
Trong cuộc phỏng vấn trên sóng chương trình Good Morning America vào ngày 12/3, nam nghệ sĩ cho biết quá trình chuẩn bị cho chương trình giống như “cuộc chiến không ngừng nghỉ” cho đến tận khi bước lên sân khấu.
“Tôi khá thoải mái, vì chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Chúng tôi có rất nhiều ý tưởng thú vị. Điều đó không có nghĩa là từ giờ đến lúc chương trình chính thức diễn ra không có vô số chuyện trục trặc hay đi chệch hướng, nhưng bản thân điều đó cũng có thể là thử thách”, O'Brien nói với Lara Spencer của ABC News.
Trong khi đó, Matt Berry nhận nhiệm vụ người xướng tên cho sự kiện điện ảnh quan trọng này.
Theo thông cáo của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ vào tháng 2, Những người đoạt giải năm 2025 gồm Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison và Zoe Saldaña được mời trở lại sân khấu Oscar năm nay với vai trò người trao giải.
Những người trao giải khác đã được công bố trước đó gồm Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti, Demi Moore, Kumail Nanjiani và Maya Rudolph.
Ngoài ra, thông cáo ngày 11/3 của hai nhà sản xuất điều hành Raj Kapoor và Katy Mullan hé lộ thêm nhiều ngôi sao mới nhận vinh dự trao cúp cho người chiến thắng là Rose Byrne, Nicole Kidman, Jimmy Kimmel, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Wagner Moura, Pedro Pascal, Bill Pullman, Lewis Pullman, Channing Tatum và Sigourney Weaver.
Ngày 10/3, Viện Hàn lâm công bố các nghệ sĩ biểu diễn trong phần âm nhạc của buổi lễ, bao gồm Josh Groban, Los Angeles Master Chorale cùng bộ ba ca sĩ của Kpop Demon Hunters là Ejae, Audrey Nuna và Rei Ami.
Danh sách đề cử Oscar 2026 đã được công bố vào tháng 1. Sinners thống trị danh sách đề cử. Có tên tranh giải ở 16 hạng mục, tác phẩm của đạo diễn Ryan Coogler phá kỷ lục phim có nhiều đề cử Oscar nhất mọi thời đại. Danh hiệu này trước đó do Titanic, La La Land và All About Eve cùng nắm giữ, với 14 đề cử mỗi phim.
Cùng với việc phá kỷ lục đề cử, Sinners cũng được kỳ vọng tạo nên thành tích chưa từng có về số giải thưởng mà một bộ phim giành được tại Oscar. Nhà quay phim của Sinners, Autumn Durald Arkapaw, cũng có thể trở thành người phụ nữ đầu tiên giành giải Quay phim xuất sắc nhất, và nhà thiết kế trang phục Ruth E. Carter có thể trở thành người da đen đầu tiên ba lần đoạt giải Oscar.
Theo sát trong danh sách đề cử năm nay là One Battle After Another với 13 đề cử. Trong khi đó, Marty Supreme, Frankenstein và Sentimental Value mỗi phim nhận 9 đề cử. Hamnet cũng được đề cử 8 hạng mục.
Oscar 2026 lần đầu tiên giới thiệu hạng mục mới: Thành tựu trong tuyển chọn diễn viên (Achievement in Casting).
Hạng mục này được công bố vào năm 2024. Các bộ phim phát hành trong năm 2025 đủ điều kiện tranh giải.
Những giám đốc tuyển diễn viên được đề cử năm nay gồm Nina Gold của Hamnet, Jennifer Venditti của Marty Supreme, Cassandra Kulukundis của One Battle After Another, Gabriel Domingues của The Secret Agent và Francine Maisler của Sinners.
Trước thềm lễ trao giải, đội ngũ sáng tạo của Oscar đã họp vào ngày 11/3 để thảo luận về chủ đề của năm nay - tính nhân văn.
“Mọi thứ đều được truyền cảm hứng từ dấu ấn con người", nhà sản xuất Raj Kapoor nhấn mạnh.
Giám đốc âm nhạc Michael Bearden chia sẻ thêm: “Chúng tôi tôn vinh sự tiếp xúc, sự kết nối giữa con người với nhau và trí tuệ thực sự, chứ không phải trí tuệ nhân tạo".
Nhà sản xuất cũng cho biết sẽ có một vài màn tái hợp dàn diễn viên. Sự xuất hiện trở lại của dàn sao Bridesmaids (2011), màn tái hợp liên quan đến Marvel Studios cùng bất ngờ “ngoài Trái Đất” dự kiến tăng thêm sức hút cho sân khấu.