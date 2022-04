Bắt một phóng viên truyền hình có hành vi cưỡng đoạt tài sản

TPO - Vũ Thị Lệ Nhi - phóng viên của một kênh truyền hình kỹ thuật số vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 20/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Lệ Nhi (SN 1974, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, bà Nhi là phóng viên công tác tại một kênh truyền hình kỹ thuật số.

Trước đó, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được thông tin phản ánh của chính quyền một số xã về việc, có một số cơ quan báo chí phản ánh thiếu khách quan vụ việc xảy ra tại địa phương. Đồng thời, có hai cá nhân ở huyện Lâm Thao, huyện Tam Nông gửi đơn đến cơ quan Công an kiến nghị, phản ánh việc phóng viên có hành vi lợi dụng nghề nghiệp để vi phạm pháp luật.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ xác định Vũ Thị Lệ Nhi là đối tượng cầm đầu cùng một số người khác làm cùng cơ quan trong quá trình tác nghiệp đã lợi dụng chức năng nghề nghiệp của mình đi đến các địa bàn trong tỉnh Phú Thọ để tìm hiểu, ghi hình trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, san gạt mặt bằng không có giấy phép.

Sau khi ghi hình các trường hợp vi phạm trên, Nhi liên lạc gặp trực tiếp người vi phạm rồi đe dọa, yêu cầu họ phải đưa tiền, nếu không sẽ gửi hình ảnh vi phạm đến cơ quan chức năng.

Bước đầu, Công an tỉnh Phú Thọ xác định, Nhi chiếm đoạt số tiền 105 triệu đồng của hai bị hại. Số tiền này được chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức, mới về đến tài khoản của Nhi. Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng.

Liên quan đến vụ án, PV Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo kênh truyền hình - nơi bà Nhi công tác. Vị lãnh đạo này cho biết, bà Nhi không phải là phóng viên chính thức của đài truyền hình. Bà Nhi được lãnh đạo kênh ký hợp đồng khoán việc từ năm 2020. "Bà Nhi lên Phú Thọ thu thập thông tin không báo cáo và cũng không được cơ quan phân công, giao nhiệm vụ" - vị lãnh đạo kênh nói.