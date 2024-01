Bắt một cán bộ Cục Hải quan TPHCM vì liên quan vụ nhập lậu gần 1.300 container hàng

TPO - Mở rộng điều tra vụ nhập lậu 1.287 container hàng, cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III, thuộc Cục Hải quan TPHCM.

Ngày 15/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Vũ Xuân Đồng (43 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Buôn lậu”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn và thực hiện.

Bị can Vũ Xuân Đồng nguyên là công chức Hải quan thuộc bộ phận kiểm hoá của Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, thuộc Cục Hải quan TPHCM. Ông Đồng hiện nay đang là công chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III, thuộc Cục Hải quan TPHCM.

Kết quả điều tra vụ án buôn lậu do Hoàng Duy Tiến (38 tuổi, cựu đại úy Phòng cảnh sát kinh tế Công an TPHCM) và đồng bọn thực hiện, PC01 đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố 26 bị can là các đối tượng thành lập doanh nghiệp, chủ hàng, công ty giám định về tội “Buôn lậu”.

Theo đó, các đối tượng đã lợi dụng Quyết định số: 18/2019/QĐ-TTg ngày 14/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ để thành lập các công ty ma; sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty này mở nhiều bộ tờ khai hải quan, nhập lậu hơn 1.200 container hàng máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam.

Đồng thời, các đối tượng còn móc nối với công ty giám định để cấp chứng thư giám định “khống”. Các hành vi trên tạo điều kiện cho các đối tượng làm thủ tục thông quan và tiêu thụ, mua bán số máy móc, thiết bị cũ nhập về tại thị trường Việt Nam, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định, ông Vũ Xuân Đồng đã giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của các đối tượng trong việc che dấu hành vi phạm tội. Ông Đồng đã giúp cho các đối tượng làm thủ tục thông quan khi đang là công chức được phân công kiểm tra thực tế hàng hoá của đối tượng Tiến.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, cơ quan khác có liên quan.