Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc ở biên giới

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ ở khu vực biên giới của 2 huyện Đakrông và Hướng Hóa.

Ngày 23/5, Đội Quản lý thị trường số 2-Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị thông tin, đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ liên tiếp nhiều vụ với số lượng rất lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, lúc 8 giờ ngày 21/5, tại km4+500 Quốc lộ 15D (thuộc địa phận thôn A Đeng, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra xe khách loại 30 chỗ mang biển kiểm soát 75B-021.02 do Nguyễn Đức Thành (SN 1979, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) điều khiển, phát hiện trên xe chở 350 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Thành khai nhận vận chuyển số nội tạng động vật trên qua Lào tiêu thụ.

Vào hồi 7 giờ ngày 17/5, Đội Quản lý thị trường số 2 đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị dừng, khám phương tiện xe máy mang biển số đăng ký 74H1-254.83 đang vận chuyển 3 bao tải dứa bên trong chứa 300 kg nội tạng động vật (gan, phổi lợn) ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên đường vận chuyển qua Lào tiêu thụ.

Bà Hồ Thị Hương là người điều khiển phương tiện nhận chủ sở hữu của toàn bộ số hàng hóa nêu trên và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ đi kèm.

Trước đó, tại Km 26 Quốc lộ 9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đakrông, Phòng CSGT phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra ô tô biển kiểm soát 75C-01207 do ông Chế Quang Thuần (trú tại phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) điều khiển, đã phát hiện trên xe vận chuyển 40 thùng xốp chứa nội tạng động vật với tổng trọng lượng khoảng 4 tấn.

Lái xe Thuần không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, và khai nhận được thuê vận chuyển số hàng này từ thị trấn biên giới Lao Bảo vào Huế tiêu thụ.