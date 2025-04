Bắt giữ nghi phạm sát hại mẹ ruột ở Thanh Hóa

TPO - Trong quý I năm nay, Tập đoàn Vingroup đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 2.243 tỷ đồng (tăng 68% so với cùng kỳ), Công ty CP Vinhomes có lợi nhuận sau thuế đạt 2.652 tỷ đồng (tăng 193% so với quý I/2024), Công ty CP Vincom Retail có lợi nhuận sau thuế tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2024, lên 1.177 tỷ đồng.