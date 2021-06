Bắt giam nữ phiên dịch trong đường dây đưa chuyên gia 'dởm' vào Đà Nẵng

TPO - Trưa 23/6, Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Lộc (29 tuổi, quê Hà Tĩnh, trú tại đường An Hải 14, An Hải Bắc, Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Lệnh bắt tạm giam và khám xét, thu giữ các tài liệu liên quan cũng được thực hiện tại nơi ở của Lộc. Đây là bị can liên quan đến vụ án hình sự số 321 mà Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vào ngày 7/6.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lộc là phiên dịch viên tại Công ty TNHH Quản lý đầu tư Việt Nam BOVIET do một người Trung Quốc làm chủ, thuê Lê Thị Kim Anh (42 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) làm giám đốc, liên kết với một đối tượng có tên Jiang Fei (quốc tịch Trung Quốc) để móc nối làm hồ sơ nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.

Lộc được người Trung Quốc giao nhiệm vụ hỗ trợ Kim Anh trong việc quản lý Công ty BOVIET. Công việc của Lộc là xử lý các loại hồ sơ, giấy tờ để chuyển cho các công ty dịch vụ hợp thức cho các đối tượng nhập cảnh theo diện “chuyên gia”.

Như Tiền Phong thông tin, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, áp dụng các biện pháp tố tụng đối với nhiều bị can liên quan đường dây núp bóng chuyên gia nhập cảnh trái phép trên địa bàn thành phố.

Mới đây, ngày 17/6, Công an TP Đà Nẵng cũng khởi tố, bắt giam, cấm rời khỏi nơi cư trú 4 bị can liên quan đến vụ án. Những người này gồm Võ Tấn Cường (33 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), là giám đốc Công ty TNHH Kuvarose; Trần Thanh Sơn (32 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) giám đốc Công ty TNHH dịch vụ quảng cáo STAD; Đỗ Văn Hoạt (29 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) giám đốc Công ty TNHH Tin học An Nhiên và Nguyễn Trung Thu (38 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) giám đốc Công ty TNHH Tour&media.

Theo điều tra, những người này đã đứng ra ký bảo lãnh cho các công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam theo diện “chuyên gia” mặc dù không có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài.

Ngày 11/6, Công an TP Đà Nẵng đã bắt 2 đối tượng gồm Lê Thị Kim Anh (42 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng, là giám đốc Công ty TNHH Quản lý đầu tư Việt Nam BOVIET) và Jiang Fei (quốc tịch Trung

Trước đó, một số đối tượng liên quan đến các đường dây này đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án