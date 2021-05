Bắt giám đốc tổ chức cho 'chuyên gia dởm' nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

TPO - Công an tỉnh Khánh Hoà vừa khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate (tổng diện tích 20.112m2, ở số 28E Trần Phú, TP Nha Trang) do Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang làm chủ đầu tư.

TPO - Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vừa khởi tố thêm 3 bị can là cựu cán bộ Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) để điều tra hành vi "làm sai lệch hồ sơ vụ án".

TPO - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dung công nghệ cao - Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an Hà Nam ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Lâm (SN 1988) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Lâm đã lập nhiều Fanpage kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của các nhà hảo tâm.