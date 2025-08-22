Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt giám đốc PVcomBank chi nhánh Gò Vấp

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ Trần Hữu Cường (40 tuổi, Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - PVcomBank chi nhánh Gò Vấp) để điều tra về hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác theo Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Động thái này nằm trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án cho vay lãi nặng do Lâm Thị Thu Em (còn gọi là "Má Hạnh", 54 tuổi) và con trai Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) cầm đầu.

z6932322801561-68b5bfc2dbf213525e99dbb955678361.jpg
Trần Hữu Cường (40 tuổi), Giám đốc Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - PVcomBank chi nhánh Gò Vấp

Hành vi cụ thể của ông Cường hiện chưa được cơ quan chức năng công bố.

Trước đó, ngày 11/8, cảnh sát đồng loạt triệt phá, bắt giữ Em, Đang cùng các đồng phạm Nguyễn Vũ Phát (26 tuổi), Trần Huỳnh Thái Sơn (31 tuổi), Lê Thành Bắc (23 tuổi). Ngoài ra, Nguyễn Lê Tùng (38 tuổi) bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này hoạt động cho vay lãi nặng từ năm 2024 đến nay, dưới hình thức tiền góp, tiền đứng, với khoản vay từ 5 đến 200 triệu đồng, lãi suất từ 180% đến 360%/năm. Băng nhóm núp bóng quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) để giao dịch và thu tiền.

z6932337364357-5c871ab52571aca9a6d04e6028182d74.jpg
Các đối tượng trong vụ án cho vay nặng lãi do Má Hạnh cầm đầu tại cơ quan điều tra

Công an xác định hoạt động cho vay này gây mất an ninh trật tự địa phương, bước đầu thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#PvcomBank #giám đốc #TP HCM #bí mật công tác #cho vay lãi nặng #đấu tranh tội phạm #công an TP HCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục