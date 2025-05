Bất động sản Nhơn Trạch sang tay vào nhịp tăng mới

TPO - Hàng loạt thông tin về các dự án hạ tầng trọng điểm như đường Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Đồng Nai, sân bay Long Thành, cầu Nhơn Trạch sắp về đích để nối huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) với Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam khiến giá bất động sản nơi đây tăng mạnh.

Tâm điểm của thị trường

Tại huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), từ đầu tháng 3 đến nay, một số nhà đầu tư và môi giới đổ về đây tìm mua đất nền, căn hộ. Nhiều khu đô thị từng bỏ hoang trong thời gian dài và các lô đất thổ cư, phân lô thuộc các xã, phường như Phú Hữu, Phước Khánh, Vĩnh Thanh, Phước An, Đại Phước... được môi giới rao bán và sang tay với giá tăng từng ngày.

Số liệu từ chuyên trang Batdongsan.com.vn cho thấy, mức độ quan tâm tìm kiếm và giá bất động sản tăng đáng kể tại một số địa phương thuộc tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM. Trong đó, trung bình giá đất Nhơn Trạch đã tăng 48% so với cùng kỳ 2024, lượt tìm mua tăng 41% so với đầu năm. Tương tự, DKRA Group cũng thông tin, trong tháng 3, giá bất động sản Nhơn Trạch tăng 20 - 30%, thậm chí nhiều dự án tăng 50% so với đầu năm.

Không chỉ đất nền, dự án Fiato Airport City nằm ngay mặt tiền đường Tôn Đức Thắng của huyện Nhơn Trạch cũng tạo nên cơn sốt khi dự án sân bay Long Thành sắp đi vào khai thác. Cách sân bay 10 phút di chuyển, Fiato Airport City cung cấp tiện nghi đáp ứng nhu cầu sống, làm việc và kết nối cho các chuyên gia, lao động địa phương và khu vực lân cận. Dự án Fiato Airport City hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm của quần thể đô thị sân bay Long Thành, kiến tạo không gian sống tại một trong những đô thị sân bay hàng đầu khu vực.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc miền Nam của Batdongsan.com.vn cho biết, mức độ quan tâm tìm kiếm bất động sản tăng đáng kể tại một số khu vực, trong đó khu vực huyện Nhơn Trạch tăng 41%. Sự gia tăng này phản ánh tâm lý tích cực và đồng thuận của nhà đầu tư.

Theo ông Tuấn, giá bán tăng nhưng có dấu hiệu “nóng” ở một số điểm. Cụ thể, giá bán bất động sản tại huyện Nhơn Trạch tăng 20 - 30% và đang quay về mức đỉnh của năm 2022.

Sức nóng từ cơn sốt đất nền, chung cư ở Nhơn Trạch lan sang các quán cà phê quanh trung tâm huyện. Tại một quán cà phê gần trụ sở UBND huyện Nhơn Trạch, mỗi bàn đều có từ 3 - 5 người đang túm tụm bàn bạc. Người thì chăm chú xem bản đồ, người kiểm tra quy hoạch, người thì cặm cụi viết giấy đặt cọc mua bán đất nền, căn hộ.

Theo các môi giới, chỉ trong vòng một tuần, giá đất Nhơn Trạch đã tăng vọt 15%, thậm chí có khu vực tăng đến 50% so với cuối năm 2024.

Nhịp tăng giá mới

Nhận định về thị trường Nhơn Trạch, ông Nguyễn Văn Tùng, Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Danh Khôi -DKRS cho biết: “Với tôi, một người đã trực tiếp triển khai hàng trăm dự án bất động sản trong suốt 15 năm qua, không khó để nhận ra rằng Nhơn Trạch đang dần thoát khỏi hình ảnh một vùng ven đơn thuần để trở thành trung tâm giao thương mới của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đang bước vào điểm rơi tăng tốc thực sự”.

Theo ông Tùng, Nhơn Trạch đang dần thoát khỏi hình ảnh một vùng ven đơn thuần để trở thành trung tâm giao thương mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với vị trí nằm giữa tam giác chiến lược gồm TPHCM, sân bay quốc tế Long Thành, cụm cảng biển Cái Mép - Thị Vải, Nhơn Trạch đang sở hữu lợi thế hiếm có khi đồng thời kết nối 4 loại hình hạ tầng trọng yếu là đường bộ, hàng không, đường thủy và đường sắt.

Trong đó, các tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3, đường 25B, tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành cùng mạng lưới cảng biển và vị trí sát sân bay quốc tế giúp Nhơn Trạch trở thành cửa ngõ giao thương, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ và lao động kỹ thuật cao. Tất cả đều là những đại công trình giao thông cấp vùng, đang tạo ra một nền tảng hạ tầng liên kết hoàn chỉnh cho con người, hàng hóa và dòng vốn.

“Nhơn Trạch hôm nay đang trở thành một mắt xích chiến lược trong chuỗi đô thị, công nghiệp, dịch vụ logistics toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung và siêu đô thị TPHCM nói riêng. Đây không phải là câu chuyện của một huyện lên đô thị, mà là hành trình định hình lại bản đồ đầu tư phía Đông Sài Gòn”, ông Tùng nói.

Tổng giám đốc DKRS cho rằng, nếu nhìn vào tất cả những gì đang diễn ra ở Nhơn Trạch lúc này, từ hạ tầng đồng loạt triển khai, các trục giao thông lớn đi qua, cho đến sự dịch chuyển dân cư và dòng vốn FDI đổ về thì có thể khẳng định rằng, nơi đây đang bước vào giai đoạn phát triển thật sự.

Ông Tùng cũng cho rằng, trước đây, nhiều người vẫn xem Nhơn Trạch là vùng tiềm năng, nhưng còn phải chờ. Còn bây giờ, khi mọi thứ đã và đang thành hình rõ ràng từng ngày.

“Với những nhà đầu tư đang tìm kiếm một thị trường còn dư địa, có hạ tầng đi trước, pháp lý rõ ràng và đặc biệt là giá trị sử dụng thực thì Nhơn Trạch là một lựa chọn đáng để cân nhắc. Đây là thời điểm vàng cho sự chuyển mình mạnh mẽ, trước khi thị trường bước vào nhịp tăng mới và mặt bằng giá thay đổi”, ông Tùng nói.

Tương tự, ông Võ Hồng Thắng - Giám đốc Đầu tư DKRA xác nhận, giá bất động sản Nhơn Trạch tăng 45 - 50% so với cuối năm ngoái. Ông Thắng nhận định đợt tăng giá lần này cao hơn cả giai đoạn sốt 2018 - 2019, khi hàng loạt thông tin về các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Đồng Nai, sân bay Long Thành, cầu Nhơn Trạch đang được đẩy nhanh tiến độ.