Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp bất động sản 'bốc hơi' hàng trăm tỷ sau kiểm toán

TPO - Sau kiểm toán, lợi nhuận của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, Tập đoàn Hà Đô, Tập đoàn Danh Khôi, Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức….sụt giảm hàng trăm tỷ đồng.

Giảm hơn 30%

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, với lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 đạt hơn 423 tỷ đồng, giảm gần 37 tỷ đồng so với lợi nhuận sau thuế hợp nhất tại báo cáo tự lập được công bố ngày 24/1/2025.

Theo giải trình của KBC, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế giảm gần 37 tỷ đồng sau kiểm toán đến từ việc lợi nhuận của công ty liên kết giảm, do đó làm giảm chỉ tiêu phần lãi lỗ từ công ty liên kết trong năm.

So với năm 2023, khoản lợi nhuận sau thuế năm 2024 của KBC giảm 81%, từ 2.245 tỷ đồng xuống còn 423 tỷ đồng. Công ty lý giải do trong năm chưa ghi nhận được hết doanh thu từ các hợp đồng cho thuê đất đã ký kết. Riêng công ty mẹ, lợi nhuận chỉ đạt hơn 14 tỷ đồng (giảm tới 98%) chủ yếu do doanh thu từ khu công nghiệp sụt giảm.

Tương tự, Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 với doanh thu thay đổi không đáng kể nhưng lãi trước thuế giảm 307 tỷ đồng, tương đương giảm 35% so với báo cáo tự lập.

Cụ thể, Hà Đô ghi nhận gần 573 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2024, thay vì 880 tỷ như báo cáo trước đó. Lợi nhuận ròng đạt 348 tỷ đồng, thay vì 576 tỷ đồng như báo cáo tự lập.

Khoản mục tác động tới lợi nhuận là chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 93 tỷ đồng và khoản mục chi phí khác tăng thêm 223 tỷ đồng, trong đó có 209 tỷ đồng chi phí dự phòng ngắn hạn phải trả.

Đáng chú ý, kiểm toán nêu có nhiều vấn đề cần nhấn mạnh. Cụ thể, Hà Đô có một số dự án điện mặt trời đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát lại các điều kiện hưởng giá bán điện theo cơ chế giá khuyến khích. Theo đó, giá bán điện mà Hà Đô đang được áp dụng có thể bị ảnh hưởng. Tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất, HDG chưa nhận được bất kỳ kết luận chính thức nào của các cấp có thẩm quyền liên quan đến vấn đề nêu trên.

Theo giải trình của Hà Đô, do căn cứ trên tình trạng pháp lý của dự án Điện mặt trời Hồng phong 4 và thực tế thu hồi công nợ, công ty đã đánh giá và tạm ước tính ảnh hưởng có thể đến tiền bán điện để ghi nhận dự phòng trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Dự án Điện mặt trời Hồng Phong 4 tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thuộc sở hữu của Công ty Hà Đô Bình Thuận - công ty con của HDG. Đây là một trong số các dự án được đề cập trong Thông báo kết luận thanh tra số 3116/TB-TTCP ngày 25/12/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất, các cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận cuối cùng về hướng xử lý cho các vấn đề nêu trong Thông báo kết luận thanh tra số 3116. Dựa trên tình trạng pháp lý của dự án và thực tế thu hồi công nợ, HDG đã đánh giá và tạm ước tính ảnh hưởng có thể có đến tiền bán điện để ghi nhận dự phòng trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Lỗ liên tục

Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán: NRC) cũng đang rơi vào cảnh tương tự khi báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 ghi nhận khoản lỗ ròng lên đến hơn 137 tỷ đồng, cao gấp đôi so với mức lỗ hơn 63 tỷ đồng trong báo cáo tự lập trước đó.

Một trong những nguyên nhân khiến Tập đoàn Danh Khôi lỗ ròng hơn 137 tỷ đồng trong năm 2024 là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh. Cụ thể, chi phí quản lý doanh nghiệp sau kiểm toán đã tăng 40%, lên gần 82 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Số tiền này chủ yếu đến từ việc chi phí dự phòng tăng từ gần 36 tỷ đồng lên hơn 56 tỷ đồng. Đồng thời, Danh Khôi không còn ghi nhận khoản lãi khác 47 tỷ đồng mà thay vào đó là khoản lỗ hơn 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, NRC còn khoản lỗ khác do phát sinh hơn 53 tỷ đồng chi phí tổn thất dự án Bình Đăng (Saigon Metro Mall) sau kiểm toán. Dự án này do NRC mua lại từ Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5. Tuy nhiên, công trình hiện đang bị tạm ngưng vì chưa xin được giấy phép xây dựng phần thân dự án...

Theo giải trình của Tập đoàn Danh Khôi, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận trong năm qua. Cụ thể, thị trường bất động sản trầm lắng, chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng hợp tác đầu tư, phải thực hiện trích lập dự phòng tăng thêm.

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã chứng khoán: TDH) cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, ghi nhận lỗ ròng gần 305 tỷ đồng, tăng thêm gần 17 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Nguyên nhân chủ yếu là do công ty trích lập bổ sung 16 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi và 864 triệu đồng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh. Ngoài ra, TDH ghi nhận thêm khoản hoàn nhập doanh thu chưa thực hiện 232 triệu đồng, khiến doanh thu 2024 sau kiểm toán nhích lên gần 49 tỷ đồng.

So với năm 2023, doanh thu 2024 của TDH giảm mạnh (59%). Theo đó, lỗ ròng cũng tăng mạnh trong khi năm trước lỗ hơn 62 tỷ đồng. Đây cũng là năm thua lỗ nặng thứ 2 trong lịch sử công ty, chỉ sau mức lỗ 942 tỷ đồng vào năm 2021.

Như vậy, trong 5 năm gần nhất, TDH đã thua lỗ đến 4 năm, chỉ duy nhất năm 2022 lãi ròng chưa đến 5 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2024, TDH gánh lỗ lũy kế hơn 1.056 tỷ đồng, ăn mòn vốn chủ sở hữu về còn hơn 70 tỷ đồng.

TDH cho biết, năm 2024 lỗ ròng nặng hơn cùng kỳ do doanh thu giảm mạnh, cùng việc công ty dự phòng phải thu khó đòi cho các khoản đầu tư đã phát sinh từ trước, làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Một số doanh nghiệp khác cũng giảm mạnh lợi nhuận ròng sau kiểm toán, như Công ty CP Chương Dương (mã chứng khoán: CDC) giảm gần 20% xuống còn hơn 23 tỷ đồng, Công ty CP Sợi Thế Kỷ (mã chứng khoán: STK) giảm 86% xuống hơn 12 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) giảm 51% còn hơn 6 tỷ đồng, Công ty CP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (mã chứng khoán: TEG) giảm 32% xuống còn chưa tới 3 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long (mã chứng khoán: TLD) lãi ròng giảm từ gần 19 tỷ đồng xuống còn hơn 14 tỷ đồng…