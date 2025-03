Sau thời gian trầm lắng, các dự án bất động sản thi nhau 'bung' hàng

TPO - Thị trường bất động sản đang dần minh bạch hơn, các chủ đầu tư muốn nhanh chóng mở bán sản phẩm ngay để đón đầu sự phục hồi. Do đó, bắt đầu từ quý II /2025 trở đi, nguồn cung bất động sản có thể tăng nhanh.

Đua nhau động thổ, mở bán

Vạn Xuân Group và các đối tác vừa tổ chức lễ khởi công và ký kết đối tác chiến lược dự án Happy One Sora. Dự án khởi công sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý như chấp thuận chủ trương đầu tư, hoàn thành nghĩa vụ tài chính, phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500, giấy phép xây dựng…

Ông Trịnh Xuân Hà, Tổng Giám đốc điều hành Vạn Xuân Group cho biết, Happy One Sora hấp dẫn bởi sản phẩm hữu hạn, chỉ 507 sản phẩm gồm căn hộ và shophouse với mức giá chỉ từ 45,9 triệu đồng/m2. Kiến trúc 2 tòa tháp với các khu vườn Nhật bốn mùa và sân vườn giật cấp từ tầng 17 - 24 tạo cho dự án vẻ đẹp nổi trội tại khu vực.

Dự kiến thu hút khoảng 1.200 cư dân tương lai về định cư, Happy One Sora được đầu tư hơn 30 tiện ích vượt trội, ưu tiên cảnh quan xanh nhằm mang đến môi trường sống chất lượng và có lợi cho sức khỏe của cư dân.

Tương tự, Gamuda Land tổ chức sự kiện kick off (khởi động) với sự tham gia của hơn 1.500 môi giới đến từ 35 đại lý phân phối bất động sản. Đây là sự kiện chuẩn bị cho việc tái khởi động bán hàng tại dự án khu đô thị Celadon City (Tân Phú, TPHCM).

Celadon City là khu đô thị cao cấp đầu tiên được Gamuda Land triển khai tại TPHCM, có quy mô 82 ha chia làm 4 phân khu chính. Phân khu được mở bán trong đợt này là Diamond Centery, quy mô 746 căn hộ đã hoàn thiện xây dựng. Giai đoạn đầu, chủ đầu tư dự kiến đưa ra giao dịch khoảng 200 căn, giá bán từ 69 triệu đồng/m2.

Quốc Cường Gia Lai mở bán giỏ hàng giai đoạn 3 của dự án Lavida Plus ở quận 7. Đợt bán này có quy mô gần 150 căn hộ, giá trung bình từ 55 - 60 triệu đồng/m2, tăng hơn 10% so với giá bán quý III/2024. Khải Hoàn Land cũng chuẩn bị triển khai giai đoạn mới là Khải Hoàn Prime (Nhà Bè), giá bán rơi vào khoảng 60 - 65 triệu đồng/m2, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại khu Đông, Sơn Kim Land chuẩn bị mở bán hơn 200 căn hộ cao cấp tại dự án The 9 Stellar, giá bán dự kiến các căn trên từ 80 triệu đồng/m2, chưa gồm thuế phí. Thăng Long Real sắp ra mắt 400 căn hộ tại dự án Fiato Uptown, giá dự kiến từ 55 triệu đồng/m2. Điền Phước Thành mở bán giai đoạn cuối cho dự án MT Eastmark City với giá từ 50 triệu đồng/m2.

Nguồn cung sẽ tăng nhanh

Theo Hội Môi giới bất động sản (VARS) Việt Nam, nguồn cung bất động sản đang trên đà phục hồi, tăng trưởng tích cực. Dữ liệu nghiên cứu của VARS cho thấy, trong năm 2024, thị trường bất động sản ghi nhận khoảng 65.376 sản phẩm chào bán mới, gấp khoảng 3 lần so với năm 2023.

Nguồn cung bất động sản nhà ở năm 2025 dự kiến cũng sẽ phục hồi trên diện rộng với mức tăng khoảng 10% so với năm 2024. Trong trung hạn, nguồn cung nhà ở sẽ tiếp tục xu hướng tăng, từ các dự án bất động sản được tháo gỡ khó khăn trong thời gian qua và được cấp phép mới.

Cụ thể, trong năm 2024, đã có 210 dự án bất động sản được tháo gỡ, tái triển khai trở lại. Số lượng dự án được cấp phép mới trong năm 2024 cũng tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước và sẽ tiếp tục xu hướng tăng.

Theo phân tích của VARS, trong thời gian tới, khi các bộ luật mới liên quan đến nhà ở, đất đai và kinh doanh bất động sản được triển khai, cùng với kế hoạch sáp nhập các tỉnh thành sẽ hạn chế các bất cập, tồn tại, hỗ trợ giảm bớt nhiều thủ tục, pháp lý thực hiện dự án.

Tỷ lệ hấp thụ trong năm 2025 dự kiến sẽ vẫn duy trì ở mức trên 70% dù tốc độ hấp thụ có chậm lại do mức giá tại một số khu vực, phân khúc đã tăng cao và tăng nhanh. Đồng thời, giá bất động sản cũng còn nhiều động lực tăng trong bối cảnh áp lực lạm phát cận kề.

Bà Trang Lê, Tổng giám đốc JLL Việt Nam cho rằng, thị trường bất động sản của Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhờ sự đầu tư công mạnh cho hạ tầng. Bên cạnh đó, việc tinh gọn bộ máy hành chính cũng giúp thực hiện các thủ tục pháp lý thuận tiện hơn, hỗ trợ tăng trưởng trong dài hạn.

Trong chu kỳ mới, thị trường bất động sản đang dần minh bạch hơn. Các chủ đầu tư muốn nhanh chóng mở bán sản phẩm ngay để đón đầu sự phục hồi song họ đang có sự thận trọng trong việc định giá và đưa ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Bà Trang Lê khẳng định, sau một thời gian dài trầm lắng, các doanh nghiệp đã khởi động “đường đua” ra hàng để bắt nhịp cho chu kỳ mới, đẩy mạnh truyền thông, kick-off hàng loạt dự án mới trên khắp cả nước. Bắt đầu từ quý II/2025 trở đi, nguồn cung bất động sản có thể tăng nhanh.