Bắt đối tượng bẻ gãy ngai vua triều Nguyễn

TPO - Ngai vua triều Nguyễn - bảo vật quốc gia trưng bày tại điện Thái Hòa (Đại Nội Huế) đã bị đối tượng Hồ Văn Phương Tâm đập phá gây tổn hại nghiêm trọng vào trưa 24/5. Sau quá trình tạm giữ hình sự, công an TP Huế đã hoàn tất thủ tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng này để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngày 1/6, thông tin từ Văn phòng UBND TP Huế cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú khu vực 4, phường Hương Long, quận Phú Xuân, Huế) về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo điểm c, khoản 2, điều 178 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 12h ngày 24/5, Tâm mua vé vào Đại Nội Huế, sau đó lẻn vào khu vực trưng bày ngai vua triều Nguyễn tại điện Thái Hòa, có biểu hiện bất thường, cởi áo, la hét và đập phá phần tay vịn bên trái của bảo vật quốc gia này. Đối tượng sau đó đã bị khống chế và bàn giao cho cơ quan công an.

Liên quan vụ việc gây chấn động dư luận này, UBND TP Huế đã có báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo an ninh, quy trình bảo quản, trưng bày cổ vật. Thành phố yêu cầu xây dựng phương án tăng cường quản lý, bảo vệ di tích, bảo vật quốc gia và xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan.

Đến nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức họp kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân liên quan. Theo chỉ đạo của UBND TP Huế, toàn bộ các thành viên Ban giám đốc Trung tâm cũng phải kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm về trách nhiệm quản lý để xảy ra sự việc nghiêm trọng đối với di sản cấp quốc gia.