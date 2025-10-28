Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo - Dấu ấn tiên phong của “ông lớn” ngành nghỉ dưỡng Việt Nam

Không chỉ nổi tiếng với những khu nghỉ dưỡng xanh, Flamingo còn khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực nghệ thuật đương đại. Từ dự án Art In The Forest khởi đầu năm 2015, đến nay, tập đoàn đã kiến tạo nên một bảo tàng nghệ thuật độc đáo giữa thiên nhiên.

Một “sân chơi” hiếm có dành riêng cho nghệ thuật đương đại

Năm 2015, Flamingo Holdings đã khởi xướng dự án Art In The Forest (AIF) - Nghệ thuật trong Rừng dưới sự điều hành và giám tuyển của hoạ sĩ Vũ Hồng Nguyên, mở ra một cách tiếp cận mới mẻ khi các tác phẩm được sáng tác giữa thiên nhiên và đặt giữa rừng thông, mặt nước tại Flamingo Đại Lải Resort. Thời điểm ấy, nghệ thuật đương đại vẫn còn là lĩnh vực khá xa lạ với công chúng Việt Nam. Flamingo mong muốn thay đổi điều đó, bằng cách đưa nghệ thuật bước ra khỏi không gian trưng bày quen thuộc, hòa vào thiên nhiên, để công chúng có thể cảm nhận vẻ đẹp và giá trị của các tác phẩm một cách tự nhiên, gần gũi và sống động nhất.

Ngay từ mùa đầu tiên, Art In The Forest đã sớm khẳng định vị thế của một dự án nghệ thuật nghiêm túc và có tầm nhìn khi tổ chức một trong những trại điêu khắc quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam. Dự án trở thành nơi phát triển và lưu giữ tác phẩm của nhiều nghệ sĩ trẻ có tư duy mới lạ như Khổng Đỗ Tuyền, Lập Phương, Thái Nhật Minh,... Sau một thập kỷ, những sáng tạo ấy đã hòa thành một phần không thể tách rời của “khu rừng nghệ thuật” tại Flamingo Đại Lải Resort.

Không chỉ góp phần định danh các tác giả hội hội họa và điêu khắc trẻ của Việt Nam, từ năm 2016, Art In The Forest quy tụ những nghệ sĩ bậc thầy, các tác giả đã thành danh độc đáo trong nước và quốc tế như Đào Châu Hải, Bùi Hải Sơn, Nguyễn Xuân Tiệp, Đỗ Minh Tâm, Mukai Katsumi (Nhật Bản), Ariel Moscovici (Pháp),... Mỗi năm, Art In The Forest đều mở rộng về quy mô và đào sâu về tư tưởng, mang đến những cuộc đối thoại đa chiều giữa nghệ thuật và thiên nhiên, giữa nghệ sĩ và công chúng. Các chương trình nghệ sĩ lưu trú, triển lãm quốc tế và giao lưu học thuật, nghệ thuật được tổ chức đều đặn đã biến nơi đây thành một điểm hẹn sáng tạo - nơi nghệ thuật được sẻ chia, nuôi dưỡng và lan tỏa.

Tác phẩm “Mảnh vỡ Thế kỷ XXI” của Nhà điêu khắc người Tây Ban Nha Daniel Pérez

Đến năm 2019, sau 5 năm phát triển, Art In The Forest đã lưu giữ 54 tác phẩm điêu khắc lớn cùng hơn 70 tác phẩm hội họa, sắp đặt và điêu khắc nhỏ được dàn dựng chỉnh chu và tinh tế trong không gian thiên nhiên rộng tới 123ha - vượt xa cột mốc 100 tác phẩm mà những người khởi xướng từng kỳ vọng cho chặng đường 10 năm. Thành quả ấy là minh chứng sức sống bền bỉ của một dự án nghệ thuật được gieo mầm và phát triển bởi một một “tay ngang” - một doanh nghiệp tư nhân, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của hành trình đưa nghệ thuật hòa vào đời sống.

Giới phê bình đánh giá, Art In The Forest đã mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghệ thuật Việt Nam: tự do hơn trong biểu đạt, nhưng gắn bó hơn với đời sống và thiên nhiên. Nhà điêu khắc Trần Hoàng Cơ khách mời danh dự của AIF 2018 từng chia sẻ: “Flamingo dám dành ra một quỹ đất lớn trưng bày tác phẩm điêu khắc, để cống hiến không gian văn hóa nghệ thuật cho công chúng. Họ đã làm được một sân chơi quá lớn, quá đẹp và quá hiếm! Đây là điều mà những nghệ sĩ như chúng tôi cảm thấy rất trân trọng và ghi nhận.”

Hiện thực hóa giấc mơ về một bảo tàng nghệ thuật đương đại tại Việt Nam

Ngay từ những ngày đầu gieo mầm cho AIF, Flamingo với tầm nhìn của một nhà tiên phong trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và kiến trúc đã hướng đến một mục tiêu lớn lao, đó là tạo dựng một điểm đến về văn hoá nghệ thuật, một địa chỉ mang tính giáo dục về thẩm mỹ dành cho bây giờ và mai sau.

Họa sĩ Vũ Hồng Nguyên, đồng sáng lập và giám tuyển của dự án, từng chia sẻ: “Trong vòng 10 năm, tại Flamingo Đại Lải Resort sẽ có một bảo tàng triển lãm hàng trăm tác phẩm nghệ thuật đương đại qua các mùa Art In The Forest. Với mong muốn tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thực sự, những tác phẩm không “gồng gánh” trên vai bất kỳ trọng trách nào khác, chúng tôi tạo những điều kiện tốt nhất để nghệ sĩ được thoải mái thể hiện ý tưởng của mình. Chính những tác phẩm nghệ thuật hôm nay sẽ là sự “gom góp” cho một không gian nghệ thuật rộng lớn của tương lai, để tinh thần nghệ thuật, trách nhiệm với nghệ thuật sẽ không ngừng lan tỏa”.

Và không cần đợi đến trọn một thập kỷ. Cuối năm 2020, Flamingo Holdings chính thức đưa vào hoạt động Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Flamingo (FCAM) - bảo tàng nghệ thuật đương đại tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Đây không chỉ là sự tiếp nối của AIF, mà còn là bước tiến để nghệ thuật trở thành một thực thể sống động và bền vững trong lòng Flamingo Đại Lải Resort.

Mỗi tác phẩm, tại FCAM, được “sống” cùng cỏ cây, mưa, gió, ánh nắng và sự đổi thay của thời gian. Sự phong phú về kích thước, chất liệu, hình khối, màu sắc của các tác phẩm khiến mỗi bước chân trong FCAM đều mở ra một trải nghiệm thị giác mới mẻ, từ đó khơi dậy những rung động và suy tưởng sâu xa.

Những tác phẩm nghệ thuật “sống” giữa thiên nhiên

Khi nghỉ dưỡng và nghệ thuật song hành

Khi Art In The Forest đi được nửa chặng đường của kế hoạch 10 năm, họa sĩ - nhà phê bình nghệ thuật Nguyễn Quân từng nhận định: “AIF tại Flamingo Đại Lải là một không gian nghệ thuật sang trọng, một địa chỉ văn hóa hấp dẫn”. Theo ông: “Điều nổi bật không đâu có của AIF là một không gian nghệ thuật vĩnh cửu và thường xuyên với những ưu thế tuyệt vời của thiên nhiên và kiến trúc.”

Trong bức tranh phát triển du lịch hiện đại, khi khái niệm “nghỉ dưỡng” ngày càng mở rộng, Flamingo đã lựa chọn một hướng đi khác biệt, đó là bước một bước sâu hơn vào thế giới nghệ thuật. Flamingo không đầu tư vào nghệ thuật đương đại như một bài toán kinh tế với mục tiêu mang lại lợi nhuận, không mang tính thăm dò hay khuấy động bề nổi, mà với mong muốn xây dựng một đời sống riêng cho các tác phẩm được sáng tạo qua mỗi mùa AIF, được trưng bày tại FCAM. Cộng hưởng cùng với hơi thở nghệ thuật đậm nét trong ngôn ngữ kiến trúc đặc trưng, trong từng tiện nghi du lịch, Flamingo đã khéo léo kết hợp nghệ thuật và nghỉ dưỡng như hai mặt của một trải nghiệm trọn vẹn, chỉ có tại Flamingo Đại Lải Resort.

Du khách dạo chơi bên những tác phẩm nghệ thuật

Du khách có thể dạo qua rừng thông, dừng chân trước những khối điêu khắc lớn bên đường, có thể vào các không gian nhỏ hơn để xem tranh hoặc sắp đặt. Nghệ thuật ở Flamingo Đại Lải Resort hiện diện giữa đời sống, để mọi người - dù là nghệ sĩ, du khách hay người yêu cái đẹp - đều có thể dễ dàng tiếp cận, cảm nhận và đối thoại. Chính cách tiếp cận cởi mở và tự nhiên này đã góp phần nâng cao tư duy thẩm mỹ cộng đồng, khơi dậy sự quan tâm và niềm hứng khởi của công chúng với nghệ thuật đương đại.