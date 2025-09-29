Bão số 10 cuốn phăng vùng biển Thiên Cầm

TPO - Cơn bão số 10 càn quét qua vùng biển Thiên Cầm khiến hàng loạt nhà hàng và cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân địa phương.
Một khu lưu trú của lực lượng chức năng tại khu du lịch Thiên Cầm đã bị bão thổi bay toàn bộ mái tôn, phần tường nhà cũng bị đổ sập, gây thiệt hại nặng nề.
"Cơn bão số 5 vừa qua khiến chúng tôi thiệt hại hơn 80 triệu đồng, vừa mới khắc phục xong. Đến nay tiếp tục hứng chịu bão số 10, toàn bộ nhà hàng bị tốc mái hoàn toàn, nhiều công trình bị va đập đã gãy đổ, ước tính thiệt hại đợt này trên 100 triệu đồng", anh Nguyễn Văn Ninh, một chủ nhà hàng cho biết.
Người dân địa phương đánh giá đây là cơn bão lớn nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây. Trận bão số 5 trước đó cũng gây ảnh hưởng nặng nề, nhưng sức tàn phá của bão số 10 được cho là nghiêm trọng và khốc liệt hơn nhiều.