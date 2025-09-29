Bão số 10 cuốn phăng vùng biển Thiên Cầm

TPO - Cơn bão số 10 càn quét qua vùng biển Thiên Cầm khiến hàng loạt nhà hàng và cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân địa phương.