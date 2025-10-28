'Bảo hiểm xã hội cao cấp' Vin New Horizon: Điểm tựa an sinh cho thế hệ tuổi vàng

Tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TPHCM), đô thị hưu trí, dưỡng lão quốc tế Vin New Horizon mở ra một khái niệm sống hoàn toàn mới: “Bảo hiểm xã hội cao cấp” dành cho thế hệ tuổi vàng. Đây là hình mẫu an sinh toàn diện, nơi sức khỏe, tinh thần và giá trị tài sản được bảo vệ trọn vẹn trong hệ sinh thái ESG++ chuẩn quốc tế.

Khi tuổi vàng cần nhiều hơn một chốn nghỉ ngơi

Sáng cuối tuần, trong quán cà phê ven sông Sài Gòn (TP.HCM), ông Nguyễn Hoàng Minh - cựu doanh nhân 70 tuổi, ngồi trầm ngâm ngắm dòng người qua lại.

“Ở tuổi này, tôi không còn tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính, mà tìm nơi đầu tư cho chính cuộc sống của mình. Tài sản mình đã lăn lộn cả đời để tích lũy, nên điều tôi cần là một hệ thống giúp tài sản ấy tiếp tục vận hành, bảo vệ tôi, chăm sóc tôi và tạo giá trị cho con cháu”, ông Minh nói.

Sau khi khảo sát nhiều mô hình dưỡng lão, ông Minh nhận ra rằng điều mình cần không chỉ là nơi an dưỡng, mà là một hệ sinh thái trọn vẹn, vừa chăm sóc sức khỏe, di dưỡng tinh thần, vừa mang lại sự an toàn tài chính. Ông gọi đó là “bảo hiểm trọn đời” cho cuộc sống.

Thế hệ tuổi vàng hiện nay cần một hệ sinh thái trọn vẹn

Thực tế, Việt Nam đang bước vào giai đoạn “nền kinh tế bạc” (silver economy) khi những người cao tuổi như ông Minh trở thành một lực lượng xã hội có tiềm năng kinh tế to lớn. Năm 2036, nhóm người trên 60 tuổi sẽ chiếm hơn 20% dân số.

Tuy nhiên, cả nước mới có khoảng 218 cơ sở dưỡng lão, phục vụ chưa đến 15.000 người cao tuổi - con số quá khiêm tốn so với hơn 16 triệu người già hiện nay. Hơn nữa, đa số các cơ sở dưỡng lão cũng chưa đáp ứng được nhu cầu sống và thụ hưởng ngày càng cao khi “nền kinh tế bạc” đang hình thành rõ nét. Khoảng trống ấy mở ra nhu cầu cấp thiết cho một mô hình an dưỡng mới, nơi người cao tuổi được chăm sóc, được tận hưởng, kết nối và tiếp tục cống hiến.

Từ những trăn trở của thế hệ từng đi qua hơn nửa đời sôi động, ông Minh nhận thấy Vin New Horizon tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) chính là hình mẫu của một “bảo hiểm xã hội cao cấp” - nơi tuổi già được bảo vệ, trân trọng và tái sinh.

Vin New Horizon - “Bảo hiểm xã hội cao cấp” giữa lòng đô thị ESG++

Vin New Horizon sở hữu lợi thế khác biệt và vượt trội so với hầu hết các cơ sở dưỡng lão hiện nay, đó là không tồn tại tách biệt mà nằm trong hệ sinh thái toàn diện của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise. Mô hình này mang đến cho cư dân một vòng tròn an sinh khép kín, trong đó sức khỏe, tinh thần và an toàn tài chính được bảo vệ bằng cả hệ thống hạ tầng, công nghệ và dịch vụ đồng bộ.

Trước hết, sức khỏe thể chất được bảo vệ bởi hệ thống y tế tiêu chuẩn quốc tế, với bệnh viện dưỡng lão quốc tế 5 sao và các trung tâm nghiên cứu và điều trị lão khoa chuyên sâu. Các cư dân sẽ có “bản đồ sức khỏe” điện tử của riêng mình, được cập nhật theo thời gian để đảm bảo mọi giai đoạn tuổi đều được chăm sóc trọn vẹn và khoa học.

Mỗi ngôi nhà tại Vin New Horizon là một trung tâm chăm sóc sức khỏe thu nhỏ. Hệ thống cảm biến sức khỏe có khả năng phát hiện té ngã và đưa ra cảnh báo sớm; nút bấm khẩn cấp kết nối trực tiếp với bệnh viện giúp cư dân luôn được bảo vệ trọn vẹn. Không gian xung quanh được quy hoạch như khu trị liệu mở, gồm đường dạo bộ có tay vịn, vườn cảnh thư giãn, sân golf mini, sân pickleball, tennis, hồ bơi thủy trị liệu, yoga và gym nhẹ… mở ra cuộc sống cân bằng, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Song song với đó là cộng đồng năng động, khuyến khích cư dân tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, nghệ thuật... Bao quanh là hệ sinh thái tiện ích all-in-one của Vinhomes Green Paradise, từ giáo dục, giải trí đến văn hóa, thể thao... mở ra một nhịp sống tích cực và ý nghĩa cho thế hệ tuổi vàng.

Hệ sinh thái all-in-one tại Vinhomes Green Paradise mang lại cuộc sống ngập tràn trải nghiệm mới mẻ cho thế hệ tuổi vàng

Bên cạnh điểm tựa cho sức khỏe thể chất và tinh thần, Vin New Horizon còn cung cấp chính sách bảo hiểm và quỹ hưu trí trọn đời - tấm lá chắn giúp cư dân an tâm tận hưởng cuộc sống mà không lo biến động.

Đặc biệt, Vin New Horizon còn là tài sản kế thừa bền vững, có thể chuyển giao cho thế hệ sau hoặc khai thác cho thuê trong tương lai. Là một phần của hệ sinh thái ESG++ Vinhomes Green Paradise, nơi mỗi mét vuông đều được “neo” vào chuẩn giá trị toàn cầu, Vin New Horizon trở thành tài sản xanh có khả năng tăng giá vượt trội, tương tự như các đô thị ESG biểu tượng trên thế giới, như Porta Nuova (Ý) tăng 35-40%; Hammarby Sjöstad (Thụy Điển) tăng 20-25%...

Khi “nền kinh tế bạc” bùng nổ tại Việt Nam, Vin New Horizon sẽ trở thành mô hình bất động sản hiếm hoi hội tụ cả giá trị an cư - an sinh và đầu tư, giúp thế hệ tuổi vàng vừa tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hôm nay, vừa kiến tạo di sản bền vững cho con cháu mai sau.