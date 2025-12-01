Bảo hiểm Bảo Minh đồng hành F88 giúp người dân nâng cao kiến thức bảo vệ tài chính, phòng tránh rủi ro

Dự án “Tri thức Xanh” do F88 khởi xướng, với sự đồng hành của Bảo hiểm Bảo Minh, mang đến chương trình giáo dục tài chính cộng đồng giúp người dân hiểu, quản lý và bảo vệ an toàn tài chính hiệu quả hơn.

Dự án “Tri thức Xanh” là sáng kiến giáo dục tài chính cộng đồng hướng đến nhóm đối tượng dễ tổn thương trước các rủi ro tài chính như công nhân, lao động tự do, phụ nữ nội trợ, mẹ đơn thân và người dân vùng sâu vùng xa… Dự án được thực hiện với sự phối hợp chuyên môn của Học viện Ngân hàng, cùng sự đồng hành và tài trợ của Bảo hiểm Bảo Minh và Ngân hàng CIMB Việt Nam. Trong đó, Bảo hiểm Bảo Minh giữ vai trò là đối tác đồng hành chiến lược, mang đến cho chương trình một góc nhìn nhân văn về an toàn tài chính và quản trị rủi ro trong cuộc sống.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) - đối tác đồng hành cùng “Tri thức Xanh” vì sự an tâm của người Việt

Trải qua hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, Bảo Minh đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam, được đông đảo khách hàng tin tưởng lựa chọn. Không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Bảo Minh còn kiên trì theo đuổi định hướng nhân văn, lấy sự an toàn, thành đạt và hạnh phúc của khách hàng và xã hội làm mục tiêu trong mọi hoạt động.

Sự tham gia của Bảo Minh trong dự án “Tri thức Xanh” không đơn thuần là một hoạt động tài trợ, mà là một bước tiếp nối tự nhiên trong hành trình lan tỏa tri thức tài chính và văn hóa bảo vệ an toàn cho người Việt. Với tôn chỉ hoạt động "Bảo Minh - Tận tình phục vụ" - tin rằng, khi được hiểu rõ hơn về bảo hiểm một cách đúng đắn, mỗi người sẽ có thể chủ động bảo vệ tương lai và xây dựng cuộc sống an toàn, bền vững hơn vì khi xảy ra rủi ro, hậu quả về tài chính sẽ được san sẻ, đồng thời thông qua chương trình, mong muốn giúp người dân nhìn nhận bảo hiểm như một phần thiết yếu trong quản trị tài chính cá nhân, trong cuộc sống hàng ngày.

Ông Trần Tuấn Việt - Giám đốc Khối Truyền thông và tiếp thị F88 - Đại diện dự án “Tri thức xanh” nhận tài trợ từ Bảo Minh

Trong khuôn khổ hợp tác, Bảo Minh không chỉ đóng góp nguồn lực tài chính mà còn tham gia trực tiếp vào việc tư vấn xây dựng nội dung cho các buổi đào tạo thực tế. Mang đến cho học viên những kiến thức thực tiễn về quản trị rủi ro tài chính, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp và cách bảo vệ thu nhập của gia đình trước những biến cố bất ngờ.

Nhờ cách tiếp cận này, “Tri thức Xanh” không chỉ giúp học viên biết lập kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm, mà còn giúp họ hiểu sâu hơn về giá trị của việc bảo vệ tài chính bản thân và người thân. Đây chính là dấu ấn khác biệt mà Bảo Minh mang lại cho dự án - biến tri thức tài chính thành năng lực tự bảo vệ trong đời sống thực tế.

Đồng hành cùng “Tri thức Xanh”, Bảo Minh tiếp tục thực hiện sứ mệnh vì cộng đồng đưa bảo hiểm trở nên gần gũi, dễ hiểu và mang giá trị giáo dục. Trong suốt quá trình phát triển, doanh nghiệp luôn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục và nâng cao nhận thức tài chính, coi đó là nền tảng để góp phần đảm bảo sự an toàn, ổn định cho nền kinh tế – xã hội, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

“Tri thức Xanh” đưa kiến thức bảo vệ tài chính, phòng tránh rủi ro đến gần hơn với cộng đồng

Ra đời từ trăn trở về khoảng trống kiến thức tài chính cá nhân trong xã hội, dự án “Tri thức Xanh” hướng đến các nhóm dễ bị tổn thương về kinh tế như công nhân, phụ nữ nội trợ, lao động tự do và người dân vùng sâu vùng xa. Các lớp học được thiết kế ngắn gọn, thực tế và dễ áp dụng, kết hợp giữa thảo luận, trò chơi tình huống và hướng dẫn 1-1 từ giảng viên.

Toàn bộ chương trình được cung cấp hoàn toàn miễn phí, giúp học viên hình thành các kỹ năng cơ bản như lập kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm thông minh, tránh rủi ro vay nóng và tiếp cận đúng đắn với sản phẩm bảo hiểm. Cùng với đó, ứng dụng “Ví Xanh” do F88 phát triển đóng vai trò công cụ hỗ trợ, giúp học viên theo dõi thu chi, đặt mục tiêu tiết kiệm và duy trì thói quen tài chính lành mạnh mỗi ngày. Dự án kỳ vọng từ năm 2025 đến 2029 sẽ tiếp cận khoảng 3.000 học viên trên toàn quốc, trong đó ít nhất 15% học viên sẽ cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống chỉ sau sáu tháng tham gia.

Dự án “Tri thức xanh” kỳ vọng ít nhất 15% học viên sẽ cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống chỉ sau sáu tháng tham gia.

“Tri thức Xanh” không chỉ là chương trình giáo dục tài chính, mà còn là bước khởi đầu giúp người dân làm chủ tài chính cá nhân, nâng cao nhận thức tài chính cộng đồng và góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam. Sự đồng hành giữa Bảo Minh và “Tri thức Xanh” mở ra cơ hội đưa kiến thức tài chính – bảo hiểm đến gần hơn với cộng đồng, giúp người dân không chỉ biết cách quản lý tài chính hiệu quả mà còn hiểu rõ vai trò của bảo hiểm trong việc bảo vệ cuộc sống và duy trì sự ổn định cho mỗi gia đình.