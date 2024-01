Bánh mì Phượng Hội An mở cửa trở lại sau 3 tháng bị đình chỉ

TPO - Sau 3 tháng bị đình chỉ vì gây ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng trăm du khách và người dân nhập viện, bánh mì Phượng Hội An mở bán trở lại, tuy nhiên những ngày đầu quán khá vắng khách.

Ghi nhận của PV sáng 4/1, cửa hàng bánh mì Phượng (tại số 2B Phan Chu Trinh, Minh An, TP. Hội An) khá thưa khách. Khách đến mua rải rác, chủ yếu là người dân địa phương, một số du khách ghé quán để ăn tuy nhiên không còn cảnh xếp hàng, chen chân như trước.

Một nhân viên cửa hàng cho hay, tiệm mở cửa bán trở lại từ ngày 3/1, ngay sau khi hết hạn bị đình chỉ do gây ra vụ ngộ độc thực phẩm. “Do cửa hàng mới mở quán nên khách cũng chưa biết nên chưa đông khách. Lượng khách nội địa và quốc tế tương đương nhau. Ngày đầu mở bán tiệm bán được khoảng 300 ổ bánh”, nhân viên cửa hàng này cho hay.

Đại diện cửa hàng bánh mì Phượng cho hay, sau vụ ngộ độc khiến hàng trăm du khách và người dân nhập viện, các quy trình chế biến được siết chặt đặc biệt khâu vệ sinh và nguyên liệu đầu vào được kiểm tra hóa đơn đầy đủ và cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trước khi đưa vào chế biến. Chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ các nguyên liệu, dụng cụ làm việc.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì xảy ra tại TP Hội An, Quảng Nam. Cơ quan chức năng vào cuộc xác định có 313 người bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì ngày 11/9 và ngày 12/9. Ngày 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 96 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Bánh mì Phượng 2, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm thời hạn 3 tháng.