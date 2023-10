Xử phạt hộ kinh doanh bánh mì Phượng 2 ở Hội An vì gây ngộ độc cho 313 người dân, du khách

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam quyết định xử phạt vi phạm hành chính 96 triệu đồng, đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm thời hạn 3 tháng đối với hộ kinh doanh bánh mì Phượng 2, và buộc chi trả toàn bộ chi phí khắc phục, điều trị sau khi khiến 313 người bị ngộ độc thực phẩm

Ngày 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh bánh mì Phượng 2 (địa chỉ số 2B Phan Châu Trinh, phường Minh An, thành phố Hội An).

Theo đó, cơ sở này bị xử phạt vì các hành vi: Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; Lưu mẫu thức ăn không đúng quy định; Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh.

Cơ quan chức năng cũng xác định cơ sở này vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ ăn uống. Chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể có 313 người bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì ngày 11/9 và ngày 12/9. Các mẫu thịt heo xíu, rau xà lách, rau răm, hành, dưa leo… của quán bánh mì này được đưa đi xét nghiệm phát hiện nhiễm khuẩn Salmonella spp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phạt hành chính là 96 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Bánh mì Phượng 2, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm thời hạn 3 tháng.

Chủ hộ kinh doanh này cũng phải chịu toàn bộ chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, thi hành biện pháp khắc phục hậu quả và hoàn trả kinh phí cho các cá nhân, tổ chức bị ngộ độc thực phẩm.