Băng nhóm chuyên dùng hung khí cướp tài sản ở TPHCM sa lưới

TPO - Nhóm thanh thiếu niên chuyên sử dụng các loại hung khí tấn công người dân, cướp tài sản đem bán lấy tiền tiêu xài vừa bị Công an quận Bình Tân, TPHCM bắt giữ.

Ngày 16/4, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Trung (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Ngô Chí Khang (16 tuổi, quê An Giang), Đinh Quốc Duy (17 tuổi, quê Bạc Liêu), Nguyễn Thanh Bình (17 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Thạch Thành Đạt (15 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Đây là nhóm đối tượng đã gây ra nhiều vụ tấn công người dân, cướp tài sản trên địa bàn quận Bình Tân trong thời gian qua.

Theo đó, tối 13/4, Trung, Khang, Đạt, Duy cùng một số người khác ngồi nhậu tại quán bia trên đường Hồ Học Lãm, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thì xảy ra mâu thuẫn với anh N.M.T. (23 tuổi) và anh T.H.Q. (19 tuổi, cùng quê Đồng Tháp).

Sau đó, nhóm của Đạt, Trung về nhà trọ lấy hung khí quay lại quán nhậu tấn công anh T. và Q. khiến hai thanh niên này bị thương. Sau đó, nhóm này đã cướp chiếc xe máy của nạn nhân rồi đem đi bán lấy 2,5 triệu đồng.

Trước đó tối 4/4, Đạt rủ Duy, Trung, Bình và Khang đi cướp tài sản. Khi đến công viên ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, cả nhóm thấy đôi nam nữ đang ngồi trên xe máy liền tiếp cận tấn công rồi cướp xe máy tẩu thoát. Cả nhóm đem bán xe lấy 6 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Tân nhanh chóng xác định được nghi phạm và tiến hành bắt giữ. Qua khai thác các đối tượng, Công an tạm giữ thêm 5 người khác để điều tra về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.