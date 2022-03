Hai cô gái dũng cảm truy đuổi, bắt giữ hai tên cướp trên phố

TPO - Bị hai tên cướp áp sát giật điện thoại di động, hai cô gái lập tức tăng ga truy đuổi, tông ngã xe và phối hợp cùng người dân bắt giữ đối tượng.

Ngày 28/3, Công an quận Tân Phú, TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Thanh Lộc (21 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Quản Minh Tuấn (22 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 21h ngày 26/3, Lộc điều khiển xe gắn máy chở Tuấn lưu thông trên đường Nguyễn Cửu Đàm hướng ra đường Nguyễn Quý Anh, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú thì thấy hai cô gái đang ngồi trên xe máy, tay cầm điện thoại.

Ngay lập tức, Lộc điều khiển xe vượt lên từ phía sau, áp sát phía bên trái cô gái để Tuấn giật chiếc điện thoại di động, rồi tăng ga tháo chạy ra hướng đường Tân Sơn Nhì.

Bị cướp giật bất ngờ, nạn nhân tri hô “Cướp…cướp” và điều khiển xe truy đuổi. Khi đến đoạn qua đường Tân Sơn Nhì, hai cô gái đuổi kịp và tông vào đuôi xe hai tên cướp khiến cả hai ngã xuống đường.

Bị ngã xe, Tuấn cầm điện thoại vừa giật được bỏ chạy bộ một đoạn đến đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú thì bị nạn nhân cùng người dân bắt giữ; Lộc cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn Nhì có mặt đưa hai nghi phạm cùng tang vật về trụ sở Công an phường làm việc. Quá trình điều tra, Lộc và Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau vụ việc, Công an quận Tân Phú cũng khuyến cáo người dân khi đi trên đường không dừng, đậu xe nơi trời tối, nơi vắng người qua lại, nếu có việc phải đi đến những khu vực này nên đi 2 người và cảnh giác khi có đối tượng bám theo; không sử dụng điện thoại, trường hợp cần thiết thì đậu xe vào sát lề đường hướng ra mặt đường quan sát xung quanh khi điện thoại.

Trường hợp nếu có đeo nữ trang cần che kín, không để lộ trang sức ra ngoài, túi xách nên để vào cốp xe hoặc khi rút tiền ở ngân hàng hoặc điểm ATM vào ban đêm nên có người đi cùng.

Khi bị cướp, cướp giật phải truy hô, đồng thời nhận dạng đặc điểm đối tượng, loại xe, biển số xe và đến ngay cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc điện thoại đường dây nóng để tố giác tội phạm.

Đồng thời, Công an quận Tân Phú tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả mô hình "tặng thư khen" của Trưởng Công an quận và tiền thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hỗ trợ lực lượng Công an truy bắt tội phạm trên địa bàn quận.