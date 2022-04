Táo tợn xông vào nhà khống chế, trói người rồi cướp hơn 2 tỷ đồng

TPO - Giả vờ bấm chuông giao hàng, khi nữ giúp việc vừa mở cửa thì hai thanh niên xông vào khống chế những người bên trong, hăm dọa rồi lục lọi cướp đi tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, vừa phối hợp Công an quận 5 khám phá nhanh vụ cướp táo tợn xảy ra tại một căn nhà ở đường Trần Bình Trọng, quận 5, tạm giữ 6 nghi can.

Trước đó, tối 9/4, căn nhà trên đường Trần Bình Trọng, quận 5, TPHCM có em S. (14 tuổi) cùng hai người giúp việc là bà Lê Thị Dư (72 tuổi) và Lê Thị Hồng (35 tuổi) đang ở nhà.

Lúc này, một thanh niên cầm hộp giấy đến trước nhà bấm chuông kêu người nhà ra nhận hàng. Khi chị Hồng ra mở cửa thì nam thanh niên lập tức xô đẩy người giúp việc vào nhà rồi xông vào bên trong.

Ngay sau đó, một thanh niên khác cũng xông vào nhà rồi khóa trái cửa. Tiếp đó, hai thanh niên rút dao, búa ra uy hiếp khống chế trói em S. cùng hai người giúp việc trong nhà.

Hai tên cướp hăm dọa, uy hiếp nữ giúp việc tên Hồng, yêu cầu dẫn đi chỉ chỗ chủ nhà cất giấu tài sản, rồi uy hiếp em S. yêu cầu mở cửa phòng khách có cài mật mã để vào bên trong lục soát và lấy đi nhiều tài sản, tiền mặt và ngoại tệ. Sau khi bỏ hết tài sản vào ba lô, hai tên cướp nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.

Theo trình báo của gia đình, hai tên cướp đã lấy đi tài sản trị giá 1,8 tỷ đồng và 10.000 USD.

Nhận tin báo, Phòng PC02 nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng Công an quận 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nạn nhân, trích xuất hình ảnh camera trong khu vực để điều tra, truy xét các đối tượng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định quá trình xảy ra vụ cướp chỉ trong vòng khoảng 20 phút, những người trong nhà không dám kháng cự. Sau 2 giờ kể từ khi nhận thông tin, các trinh sát đã bí mật tiếp cận và ập vào một căn nhà ở đường số 1, phường An Lạc, quận Bình Tân bắt giữ nhóm đối tượng gây án.

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Quốc Thái (28 tuổi), Lê Hồng Khanh (42 tuổi), Trần Minh Trung (37 tuổi) và Bùi Thị Thảo (26 tuổi, là vợ của Khanh). Khám xét nơi ẩn náu của các đối tượng, công an thu giữ nhiều tài sản của vụ cướp.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội. Từ lời khai của các đối tượng, Công an cũng tạm giữ hai người giúp việc là Lê Thị Dư và Lê Thị Hồng, được xác định là “tay trong” của nhóm cướp này.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.