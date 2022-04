Bắt kẻ đâm chết em họ vì mâu thuẫn nhỏ

TPO - Ngày 5/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho Tiền Phong biết, Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bắt tạm giam bà Trịnh Thị Thúy Nga (em gái ông Trịnh Văn Quyết) để điều tra hành vi giúp sức cho chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán.

TPO - Công an Hà Nội chỉ ra những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy nhà trọ dẫn đến chết người xảy ra trên địa bàn thời gian vừa qua và đưa ra khuyến cáo nhằm đảm bảo an toàn PCCC.

TPO - Nhóm "dân chơi" Quảng Bình vào TP Đà Nẵng thuê villa cao cấp tại Khu biệt thự biển The Ocean Villas để bay lắc thì bị công an đột kích.

TPO - Trong lúc bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam về hành vi “Giết người”, bị cáo Trần Hà và một can phạm trong vụ án khác đã cùng nhau phá ô cửa thông gió của nhà tạm giữ Công an quận Hải Châu để chạy trốn.