Điều tra vụ dân quân tự vệ bị đâm chết khi đang điều tiết giao thông

TPO - Sau khi Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt vì thao túng thị trường chứng khoán, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC với vai trò đồng phạm. Được biết, bà Huế là em gái ruột ông Quyết.