Bản tin Hình sự: Phó Chủ tịch phường truy đuổi, tóm gọn tên cướp

TPO - TIN NÓNG ngày 22 /7: Bắt giam hai cán bộ CDC Quảng Trị tuồn bán kit test cho Công ty Việt Á ; Bắt nhóm đối tượng mạo danh ‘hiệp sĩ’ để trấn lột tài sản người đi đường ; Bé trai 6 tuổi bị cha ruột hành hạ, đánh đập dã man ; Vào cửa hàng vàng ép chủ tiệm mua cục đất …

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố ông Lê Quang Việt (SN 1980) và Đỗ Đình Phi (SN 1982, cùng trú tại TP Đông Hà) là cán bộ Khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị (CDC Quảng Trị) về tội “Tham ô tài sản”. Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 7/2021, lợi dụng việc được giao quản lý, sử dụng kit test PCR COVID-19 (do Công ty CP Công nghệ Việt Á sản xuất), ông Việt và Phi đã lấy số kit test có giá trị gần 1 tỷ đồng bán lại cho Công ty CP Công nghệ Việt Á để thu lợi bất chính. (Xem chi tiết)

Một băng nhóm gồm 6 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của người dân vừa bị Công an Công an TP Thủ Đức, TP. HCM bắt giữ. Nhóm này tự xưng là “hiệp sĩ đường phố” trên các trang Zalo, Facebook rồi lượn trên các tuyến đường ở TP Thủ Đức vào thời điểm 22h-5h sáng hôm sau để chặn những người không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao yêu cầu đưa tiền. Nếu không làm theo lời các đối tượng sẽ đe dọa đưa về công an phường xử lý. (Xem chi tiết)

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông đánh bé trai đến chảy máu miệng gây bức xúc dư luận. Quá trình xác minh, Công an huyện An Biên (Kiên Giang) xác định người có hành vi đánh đập, hành hạ bé trai trong đoạn clip chính là Lương Văn Luận (37 tuổi, ngụ xã Đông Thái, huyện An Biên), còn nạn nhân là cháu T. (6 tuổi, con trai Luận). Cụ thể, ngày 22/6, Luận dùng thanh sắt đánh vào đầu, mặt, tay và lưng cháu T. Sau khoảng 1 tháng, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên đã khởi tố Luận về hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ em. (Xem chi tiết)

Ngày 22/7, người dân trình báo tới cơ quan công an về việc một nam thanh niên có hành vi bất thường khi vào tiệm vàng ở thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bán vàng. Đồng thời lấy trong túi quần một túi nilon, bên trong có chứa một cục đất sình và yêu cầu chủ tiệm phải mua. Khi chủ tiệm khẳng định đây là đất sình thì thanh niên này cho rằng đây là vàng, là vàng thì tiệm vàng phải mua và yêu cầu chủ tiệm phải đưa cục đất sình vào máy đo để thử tuổi vàng. (Xem chi tiết)

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Niê Thanh Phương (37 tuổi) - nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân TP.Buôn Ma Thuột để điều tra về tội 'Tham ô tài sản'. Từ năm 2017-2020, bà Phương được giao nhiệm vụ rút tiền, nhận tiền để nhập quỹ theo quy định nhưng không thực hiện nộp quỹ, không chi cho các hoạt động của đơn vị mà chiếm đoạt số tiền hơn 594 triệu đồng. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Bị cáo Nguyễn Văn Minh (66 tuổi), cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai (Công ty Xổ số Đồng Nai) 5 năm 6 tháng tù giam và Nguyễn Thị Thùy Oanh (64 tuổi, cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài vụ Công ty Xổ số Đồng Nai) 5 năm tù giam cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Từ năm 2008-2012, hai bị cáo Minh và Oanh đã có hành vi gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 78 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Nguyễn Văn Rớt (SN 2005, quê Bình Thuận) vừa bị Công an quận 1 (TP.HCM) về hành vi “cướp giật tài sản”. Rớt là đối tượng không nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng, Rớt lên kế hoạch cướp tài sản xe ôm công nghệ. Tối 17/7, Rớt nhờ một người phụ nữ đặt xe ôm công nghệ đến đường Đỗ Quang Đẩu, quận 1 và cướp điện thoại của tài xế. Nghe tiếng truy hô cướp, ông Phạm Xuân Túy - Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão và ông Lê Khánh Tình - cán bộ UBND phường và Bùi Văn Ánh - Công an phường Phạm Ngũ Lão truy đuổi qua nhiều con hẻm và bắt được Rớt cùng tang vật.