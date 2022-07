Bản tin Hình sự: Nhậu say, gã đàn ông đi xe máy lòng vòng tìm phụ nữ để hãm hiếp

TPO - TIN NÓNG ngày 21/7: Một mình đi qua cánh đồng, người phụ nữ bị chặn đường hãm hiếp; Bắt kẻ gọi điện cho công an sau khi sát hại vợ và con trai; Buồn chuyện gia đình, đốt nhà mình làm cháy luôn 3 nhà hàng xóm; Bán thiếu nữ 18 tuổi lấy tiền công hai triệu đồng;...

Đang nấu đồ ăn sáng cho chồng là Hoàng Minh Vĩ (38 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Kạn, hiện đang tạm trú tại phường Dương Đông, TP. Phú Quốc) trước khi ra sân bay đi Hà Nội khám bệnh trầm cảm, thì Vĩ lấy cái chảo đánh vào đầu làm chị H. (35 tuổi, vợ của Vĩ) ngã xuống nền nhà rồi cầm dao chém liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến chết. Không dừng lại đó, Vĩ tiếp tục qua phòng con trai (7 tuổi) đang ngủ dùng dao sát hại cháu bé. Xong xuôi, Vĩ điện thoại trình báo công an và thừa nhận là lo sợ không có tiền điều trị bệnh nên giết chết vợ và con trai, sau đó tự sát. Cơ quan CSĐT Công an TP. Phú Quốc đang tạm giữ Vĩ để điều tra về hành vi “giết người”. (Xem chi tiết)

Khi làm chuyên viên hợp đồng ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Moong Văn Thạch (SN 1977, trú tại xã Chiêu Lưu) cấu kết với một đường dây đưa người qua Trung Quốc bán. Ông liên hệ với cô gái 18 tuổi, trú cùng xã có quan hệ họ hàng hứa đưa đi làm việc ở tỉnh xa với "lương cao". Thiếu nữ sau đó bị đưa qua Trung Quốc bán làm vợ với giá 6 vạn nhân dân tệ (tương đương 210 triệu đồng). Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố đối tượng Thạch về tội “Mua bán người”. Trước khi bị khởi tố, Thạch là bí thư chi bộ một bản tại xã Chiêu Lưu.

Trong ngày làm việc thứ 2 của phiên tòa xét xử vụ án xảy ra ‘Tịnh thất Bồng lai’, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 4,6-5,6 năm tù; 3 bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương bị cùng đề nghị mức án từ 4-4,6 năm tù; còn bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc cùng bị đề nghị mức án 3-3,6 năm tù. Cũng trong buổi xét xử sáng nay, bị cáo Lê Tùng Vân vì sức khoẻ yếu đã không có mặt tại phiên tòa. (Xem chi tiết)

Sau khi đi uống rượu về, T.D (SN 1985, trú tại Vạn Yên, Mê Linh, Hà Nội) điều khiển xe máy đi lòng vòng quanh khu vực xã Vạn Yên và xã Tự Lập để hóng mát đồng thời quan sát nếu có phụ nữ một mình đi qua khu vực vắng vẻ thì sẽ chặn lại để hiếp dâm. Khi đi qua cánh đồng thuộc thôn Yên Bài, xã Tự Lập, D. dừng xe lại để hút thuốc thì thấy chị T (SN 1983, trú tại Mê Linh, Hà Nội) điều khiển xe máy qua. Lúc này D đã đuổi theo chặn xe và thực hiện hành vi hiếp dâm người phụ nữ. Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với D về tội “Hiếp dâm”. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đang điều tra vụ nổ súng tự chế giữa các nhóm thanh niên xảy ra trước cửa quán Talking Lounge, thuộc xã Đồng Lợi khiến 5 người bị thương (hiện chưa rõ danh tính). Theo một số người dân cho biết, quán Talking Lounge nằm ở ngã 5 xã Đồng Lợi mới mở khai trương vào tối ngày 18/7 thì đến khuya xảy ra vụ nổ súng. (Xem chi tiết)

Buồn chuyện gia đình nên sau khi nhậu say về, Đặng Thanh Tùng (39 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh) đã đốt tấm vải nệm làm cháy căn nhà của mình và lan sang 3 căn nhà hàng xóm, làm thiệt hại toàn bộ tài sản trên 2 tỷ đồng. TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Tùng 15 năm tù về tội "hủy hoại tài sản", đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại tổng số tiền trên. (Xem chi tiết)

Vào cuộc xác minh thông tin phản ánh, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) xác định, đối tượng Dương Việt Dũng (SN1994, là cán bộ hợp đồng của Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa) là người "bán" giấy ra viện, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho nhiều công nhân Công ty may xuất khẩu Hà Phong (có trụ sở tại xã Đoan Bái). Công an huyện Hiệp Hoà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dũng và một số đối tượng có liên quan về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. (Xem chi tiết)