Bản tin Hình sự: Tin mới vụ ném con gái 5 tuổi xuống sông vì giận vợ

TPO - TIN NÓNG ngày 18/7: Bắt giam hai bảo mẫu đánh bé gái 2 tuổi dập phổi, chấn thương sọ não; Con trai tâm thần dùng rựa chém mẹ tử vong; Tin mới vụ chồng ném con gái 5 tuổi xuống sông vì giận vợ.

TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên Trần Văn Viên (30 tuổi, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành) án tử hình về tội "Giết người". Theo cáo trạng, sau khi uống rượu, Viên đi bộ đến nhà bố mẹ vợ để nói về chuyện nghi ngờ vợ ngoại tình. Tại đây, Viên mượn điện thoại của mẹ vợ để gọi. Vợ chồng nói chuyện được một lúc thì xảy ra xung đột. Thấy vợ tắt máy, Viên bế con gái 5 tuổi đến bến phà ở sông Trường Giang rồi ném con xuống sông. Hậu quả, cháu bé tử vong, và thi thể được tìm thấy cách vị trí ném khoảng 50m.

Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa khởi tố và bắt tạm giam Vương Ngọc Thảo Vy (27 tuổi) và Huỳnh Thị Thanh Hằng (26 tuổi) về tội “hành hạ người khác”. Theo điều tra, Vy và Hằng cùng là bảo mẫu trông nom bé C.P.L (2 tuổi), nhưng do bé ít tiếp xúc, sợ người, thường giật mình, la hét, dùng tay cào lên mặt họ nên hai đối tượng đã nhiều lần dùng tay đánh bé. Thậm chí, ngày 8/7, Vy dùng chân đạp vào người khiến bé L té ngã, đập đầu xuống nền nhà. Hậu quả, bé bị chấn thương sọ não, dập phổi, đang phải phải thở bằng máy. (Xem chi tiết)

Thời gian gần đây, trên các hội nhóm mạng xã hội lại nở rộ chiêu trò lừa đảo vay tiền qua mạng khiến nhiều nạn nhân sập bẫy với thủ đoạn hết sức tinh vi như làm giả các loại giấy tờ của ngân hàng, tổ chức tín dụng. Liên quan đến việc này, công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước hình thức quảng cáo vay tiền nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày thông qua các trang mạng, mạng xã hội, app vay tiền. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn, Trần Văn Trí (28 tuổi) dùng rựa chém liên tiếp vào người mẹ ruột là bà H.T.X (52 tuổi), khiến nạn nhân tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, công an tỉnh TT-Huế và Công an huyện A Lưới đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Theo lãnh đạo UBND xã Hồng Bắc, Trí là người mắc bệnh tâm thần, được hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng từ nhiều năm nay. (Xem chi tiết)

Khi hóa trang làm nhiệm vụ, cảnh sát 141 phát hiện thiếu nữ tên P.N.A (SN 2006) điều khiển xe máy chở theo 2 nam thanh niên đang cầm 2 “phóng lợn” và 1 dao quắm, nên đã áp sát dừng xe kiểm tra. Lúc này, nam thanh niên ngồi sau vứt 2 “phóng lợn” xuống đường bỏ chạy về phía đường Tạ Quang Bửu. Tổ công tác giữ thiếu nữ và 1 thanh niên ngồi sau. (Xem chi tiết)

Ông Nguyễn Quang Hào (SN 1972) chở người thân ra bắt xe khách Dũng Sửu (có đặt vé trước) từ TP Cam Ranh (Khánh Hòa) về Hà Tĩnh, cùng 2 thùng hải sản. Tuy nhiên, nhà xe chỉ nhận chở khách, không chở 2 thùng hải sản, khiến hai bên xô xát. Hậu quả, ông Hào bị người của nhà xe đánh rách đầu, mặt bầm tím ngực, mắt thâm, gãy ngón tay. Người thân đi cùng ông Hào cũng bị bầm tím phần lưng. Công an TP Cam Ranh đang xác minh thông tin liên quan, để điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc anh Nguyễn Việt Hà (SN 1972) bị hai đối tượng lạ mặt chém đứt lìa chân, khi anh này đang đi bộ trên vỉa hè, công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết đang thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ đối tượng gây án. Đồng thời, luật sư phân tích, với tính chất, mức độ và hậu quả mà hành vi gây ra, nghi phạm có thể bị xử lý về tội "Cố ý gây thương tích". Trong trường hợp nạn nhân có mức độ thương tật từ 31 - 60%, khung hình phạt áp dụng sẽ là 5 - 10 năm tù cho kẻ gây án. (Xem chi tiết)