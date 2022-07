Bản tin Hình sự: Rợn người với lời khai của nghi phạm cứa cổ nữ chủ tiệm xăm

TPO - TIN NÓNG ngày 17/7: Rợn người với lời khai của nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm xăm ở Móng Cái; Bắt giam thầy giáo chủ nhiệm sàm sỡ 2 nữ sinh lớp 9 ở Hải Dương; Từ xích mích của con trẻ, hàng xóm gọi hội đánh nhau khiến một người tử vong; Cán bộ địa chính câu kết với trưởng thôn 'hô biến' đất công thành đất tư;...

UBND huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm sát hại nữ chủ hiệu xăm thẩm mỹ bị cứa cổ, dẫn đến tử vong trong đêm tại phường Hải Hòa (TP Móng Cái) khi đang lẩn trốn ở huyện Hải Hà. Theo trích xuất camera của nhà dân, khoảng 00h 22 phút ngày 17/7, chị Đ.T.T (SN 1991, trú tại phường Hải Yên) chạy ra khỏi quán với vết rách trên cổ, di chuyển được khoảng hơn 70m thì nạn nhân gục ngã. Còn đối tượng khách hàng bỏ chạy và nhờ người gọi giúp xe taxi di chuyển về huyện Hải Hà. Bước đầu, nghi phạm đã khai nhận động cơ và quá trình gây án.(Xem chi tiết)

Một nhóm thanh niên trong lúc ăn nhậu tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) thì xảy ra mâu thuẫn rồi dùng dao tấn công anh Võ Văn Thương (26 tuổi) và Võ Văn Thân (28 tuổi) cùng ngụ tại huyện Tánh Linh (Bình Thuận), khiến hai người này bị thương nặng. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn nạn nhân Thương đã tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 7 đối tượng liên quan. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh (Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Văn Hồng (Trường THCS Lê Lợi) do có hành vi sàm sỡ 2 nữ sinh lớp 9 trong giờ học Ngữ Văn trên lớp. Trước đó, UBND TP Chí Linh nhận được đơn tố cáo của phụ huynh một nữ sinh lớp 9 Trường THCS Lê Lợi về việc con em họ bị thầy giáo dạy Ngữ văn tại trường có hành vi sàm sỡ nhiều lần trong năm học 2021-2022. Gia đình nữ sinh cho rằng, sự việc xảy ra trong thời gian dài, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý các em khiến cô gái trẻ bị trầm cảm, tự mình dùng dao lam rạch tay, chân nhiều lần. (Xem chi tiết)

Một nhóm trẻ em đang đá bóng tại con hẻm trên đường Hồng Bàng (quận 11) thì phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, hai gia đình của hai bé trai đã cự cãi với nhau về vụ việc. Một bên gọi khoảng 10 người kéo đến đánh nhau với nhà hàng xóm (khoảng 3 người). Trong lúc hỗn loạn, một nam thanh niên bị đâm tử vong và nhiều người khác bị thương. Nhận được tin báo, Công an quận 11 đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường đồng thời điều tra truy xét các đối tượng liên quan. (Xem chi tiết)

Ông Nguyễn Hữu Chiếu (SN 1958, Trưởng thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, Hải Dương) đã câu kết với Nguyễn Kim Tuấn (SN 1985), cán bộ địa chính xã Hồng Phong 'hô biến' khu đất công ích rộng 390m2 tại khu Thanh Lan, thôn Phù Liễn thành đất tiêu chuẩn đời sống của ông Chiếu rồi chuyển nhượng khu đất trên cho người khác, qua đó thu lời hơn 100 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tuấn và Chiếu về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. (Xem chi tiết)

Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đang điều tra làm rõ vụ bé C.P.L (sinh tháng 8/2020) bị chấn thương sọ não, dập phổi và đa chấn thương, nghi do bảo mẫu bạo hành. Cơ quan chức năng xác định từ tháng 6/2022, cháu L. được mẹ gửi cho bảo mẫu C.T.Đ., làm việc tại một trường mầm non ở Phường 9, TP Đà Lạt. Gần đây, do phải sửa chữa nhà cửa nên cô Đ. nhờ hai người khác trông coi và nuôi cháu L. UBND TP Đà Lạt cho biết, đã chỉ đạo công an điều tra làm rõ; nếu nguyên nhân cháu bé bị chấn thương do bạo hành, sẽ xử lý nghiêm đối tượng vi phạm. (Xem chi tiết)

Tại vùng biển cách phía Đông Nam Côn Đảo khoảng 45 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện 1 tàu vỏ gỗ số hiệu TG 93798TS chở khoảng 90.000 lít dầu DO không có giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đưa tàu về TP Vũng Tàu để tiếp tục điều tra xử lý. (Xem chi tiết)