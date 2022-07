Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Bị cáo Lê Tùng Vân bị đề nghị mức án từ 4,5 đến 5,5 năm tù

TPO - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân mức án từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù; 5 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Hôm nay (21/7), trong ngày làm việc thứ 2 của phiên tòa xét xử vụ án xảy ra ‘Tịnh thất Bồng lai’, HĐXX đã mời đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nêu quan điểm vụ án.

Theo vị đại diện Viện Kiểm sát, vụ án được phát hiện khi cơ quan chức năng phát hiện trên mạng xã hội có 2 tài khoản Youtube có hành vi vi phạm pháp luật, nên có văn bản gửi cho công an đề nghị xử lý. Đồng thời, Công an huyện Đức Hoà cũng nhận đơn tố cáo của ông Trần Ngọc Thảo (tức Thích Nhật Từ). Từ đó cơ quan điều tra đã vào cuộc.

Qua kết quả điều tra, hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, Viện Kiểm sát xác định 6 bị cáo là những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khi lập, quản lý, sử dụng mạng xã hội Facebook, Youtube, rồi đăng tải các clip lên mạng xã hội để xâm phạm quyền, lợi ích của các cá nhân, tổ chức.

5 đoạn clip được các bị cáo tung lên mạng xã hội chính là chứng cứ vụ án và lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, thể hiện các bị cáo phạm tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Trên cơ sở cân nhắc tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt đối với từng bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù; 3 bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương bị cùng đề nghị mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù; còn bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên và Cao Thị Cúc cùng bị đề nghị mức án 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Cũng trong buổi xét xử sáng nay, bị cáo Lê Tùng Vân vì sức khoẻ yếu đã không có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, luật sư bào chữa cho các bị cáo đã thông báo thông tin, khi kết thúc ngày xét xử đầu tiên, 2 luật sư Đào Kim Lân và Ngô Thị Hoàng Anh đi cùng một phóng viên ra trước cổng toà để lên xe ra về. Tuy nhiên, một người chưa rõ danh tính đã lao vào tấn công khiến luật sư Lân và phóng viên đi cùng bị thương tích.

Sau khi bị tấn công, các luật sư đã đến trình báo tại Công an huyện Đức Hoà và Công an thị trấn Hậu Nghĩa. Các luật sư đã có đơn đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” và yêu cầu giám định thương tích đối với người bị đánh.

Do 2 luật sư Lân, Anh không dự được phiên toà hôm nay, các luật sư của các bị cáo đã đề nghị HĐXX cho hoãn phiên toà. Về đề nghị này, HĐXX cho rằng sự vắng mặt 2 trong số các luật sư không ảnh hưởng đến việc bào chữa cho các bị cáo, và các bị cáo có quyền tự bào chữa (sau đó luật sư Hoàng Anh cũng đã cố gắng đến tòa sáng nay, dù trễ).

Ngoài ra, sự vắng mặt ông Lê Tùng Vân vì lý do sức khỏe, theo HĐXX là cũng không ảnh hưởng gì. Từ đó HĐXX quyết định tiếp tục xét xử.

Hiện phiên tòa đang vào phần các bị cáo, luật sư của các bị cáo tranh luận với quan điểm luận tội của đại diện Viện Kiểm sát.