Bản tin Hình sự: Diễn biến mới vụ bé gái bị người tình của bố bạo hành đến chết

TPO - TIN NÓNG ngày 20/7: Tử hình nghịch tử giết mẹ chỉ vì bị la rầy; Đâm anh trai tử vong vì mâu thuẫn chuyện sửa bồn cầu; Nghi án chị dâu tưới xăng đốt cháy em chồng vì tranh chấp tài sản; Diễn biến mới vụ bé gái bị người tình của bố bạo hành như thời trung cổ đến chết...

Ngày 21/7, Tòa Gia đình và người chưa thành niên - TAND TP HCM sẽ đưa vụ án bé NTVA (8 tuổi) bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, Gia Lai) – người tình của bố là Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi) bạo hành, đánh chết ra xét xử sơ thẩm công khai. Được biết, tòa có bố trí phòng xử lớn, màn hình máy chiếu, laptop, đường truyền, âm thanh, tivi để VKS, HĐXX tiến hành công tác xét xử được chu toàn. Trước khi phiên xử bắt đầu, luật sư bị hại có kiến nghị gửi HĐXX về việc đổi tội danh bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái từ tội "Hành hạ người khác" sang tội danh "Giết người".

TAND tỉnh An Giang đã tuyên tử hình Chau Đươnl (23 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên) về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, tức giận vì bị mẹ là Nèang Béch (43 tuổi) la rầy vì lười làm, siêng ăn chơi, Đươnl lấy kéo đi đến chòi nơi mẹ và cháu đang ngủ, rồi đâm mẹ 3 nhát. Thấy vậy, bà Béch chui xuống gầm giường trốn, sau đó bỏ chạy ra ngoài. Đươnl đuổi theo và tiếp tục dùng dao đâm mẹ thêm nhiều nhát. Không những thế, nghịch tử này còn dùng cây đánh mẹ cho đến khi thấy nạn nhân tử vong. (Xem chi tiết)

Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã An Điền. Theo đó, Nguyễn Minh Sang (SN 1995) và anh ruột là Nguyễn Minh Lợi (SN 1990) cùng sửa bồn cầu, thì phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, Sang dùng dao đâm anh Lợi bị thương nặng rồi đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án tại “Tịnh thất Bồng Lai”, trả lời xét hỏi HĐXX, bị cáo Lê Tùng Vân thừa nhận mặc áo vàng và được các bị cáo khác tôn sùng, song cho rằng việc mặc áo vàng không bị cấm, không vi phạm pháp luật. Ngoài ra, bị cáo này cũng phủ nhận cáo buộc là người chỉ đạo các bị cáo khác đăng các clip vi phạm pháp luật lên mạng xã hội. (Xem chi tiết)

Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) vừa ra quyết định tạm giữ Tôn Thất Tùng (33 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, Tùng đi xe mô tô nhưng không đội mũ bảo hiểm nên bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, Tùng không chấp hành mà lao xe vào tổ công tác, khiến một cán bộ công an ngã xuống đường, gây thương tích trầy xước ở vùng trán, chân phải. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Viện KSND tỉnh điều tra vụ bà T.P.Đ (62 tuổi) tử vong, nghi do bị xăng đốt tại phường An Bình (TP Biên Hòa).Theo điều tra, thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân phát hiện bà Đ chạy từ trong nhà tắm ra trước cửa để cầu cứu, trong tình trạng lửa cháy toàn thân, trong khi bà T.T.N (58 tuổi, chị dâu của bà Đ, cùng ở chung nhà) chạy theo kéo bà Đ lại. Hai nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng bà Đ tử vong sau đó. Được biết, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp tài sản (đất đai) giữa hai người. Do đó, khi thấy bà Đ ngồi giặt đồ trong nhà tắm, bà N đã dùng xăng đổ lên cả hai người rồi châm lửa đốt. (Xem chi tiết)

Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã tạm giữ Văn Quý Đạt (35 tuổi, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Đạt là chồng cũ của chị N.V.N.H (30 tuổi), nhưng do ghen tuông nên đã lái ô tô đâm vào xe máy của anh V.T.H (34 tuổi) khi anh này đang chở chị H. Cú tông khiến chị H và T.H ngã xuống đường nhưng Đạt vẫn lái xe tấn công hai nạn nhân thêm nhiều lần nữa. (Xem chi tiết)