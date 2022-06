Bản tin Hình sự: Phát hiện thi thể đàn ông bị cháy trên tỉnh lộ

TPO - TIN NÓNG ngày 12/6: Tung tin muốn nhượng gói thầu nâng cấp vỉa hè để lừa đảo; Xác minh nguyên nhân tử vong của quân nhân Trường Sỹ quan Lục quân 1; Quản lý quán Karaoke điều tiếp viên bán dâm cho khách; Phát hiện thi thể người đàn ông bị cháy trên tỉnh lộ...

Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông được phát hiện trên tỉnh lộ 868B thuộc khu phố Mỹ Lợi (phường Nhị Mỹ). Được biết, người tử vong trong tình trạng bị cháy và nằm trên tỉnh lộ. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện xe máy biển số: 65X1-8285 đang dựng bên lề đường cùng chai nhựa nghi đựng xăng đã bị cháy rụi. Bước đầu, cơ quan Công an nhận định nhiều khả năng người tử vong là do tự thiêu.

Ông Lương Sơn Tình (SN 1971, Lâm Đồng) - Giám đốc Cty Hợp Tấn Phát vừa bị công an quận Ba Đình (Hà Nội) bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, ông Tình thuê khách sạn trên địa bàn quận Ba Đình và tung tin Cty của mình trúng thầu thi công công trình chỉnh trang sửa chữa và nâng cấp vỉa hè khu công nghiệp Samsung Phổ Yên, trị giá hơn 241 tỷ đồng. Do đó, cty Hợp Tấn Phát muốn ký hợp đồng giao khoán thi công công trình với các đơn vị khác, nhưng các đơn vị phải nộp 5% giá trị gói thầu (tương ứng 2,5 tỷ đồng) bằng tiền mặt và đến khi khởi công sẽ được hoàn lại tiền. (Xem chi tiết)

Công an TP Hà Nội đã phát thông báo tìm kiếm nữ sinh Nguyễn Phương Thảo (SN 2001, sinh viên K64 Học viện Nông nghiệp) mất tích nhiều ngày, gia đình không liên lạc được. Được biết, tối 8/6, nữ sinh này đi xem phim cùng bạn nhưng không trở về nhà. Theo công an, có thông tin nữ sinh này đi cùng 1 người phụ nữ mặc áo hồng tại vòng xuyến trước cửa ngân hàng ACB khu Ocean Park Gia Lâm lúc 12h10 ngày 9/6/2022. (Xem chi tiết)

Công an Hải Dương đã khởi tố Trần Anh Tài (SN 1992, huyện Kim Thành) về tội “Tổ chức đánh bạc”. Được biết, Tài mua tài khoản tổng của trang web bong88.com rồi chia nhỏ tài khoản, giao "đàn em" tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch lên tới 853 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Đại diện Phòng Chính trị Trường Sỹ quan Lục quân 1 cho biết, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra xác minh, kết luận nguyên nhân tử vong của quân nhân Lý Văn Phương (SN 2000; nhập ngũ tháng 2/2021); quê quán xã Minh Hưng, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) và xử lý nghiêm sai phạm của cá nhân, tổ chức liên quan (nếu có). Trước đó, chỉ huy đơn vị phát hiện binh nhất Lý Văn Phương vắng mặt, nên đã tổ chức lực lượng tìm kiếm và sau đó, người dân phát hiện tử thi của binh nhất này nổi trên hồ nước thuộc thôn Quảng Phúc, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, TP Hà Nội(cách Tiểu đoàn khoảng 100m). (Xem chi tiết)

Liên quan đến đường dây vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) cùng 12 bị can khác về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Theo truy tố, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, Quảng Ninh). Sau đó, Nguyệt cùng đồng phạm hợp thức hồ sơ dưới dạng xuất nhập khẩu hàng hóa để chuyển tiền thông qua 3 doanh nghiệp và 8 công ty "ma" do vợ chồng Nguyệt lập ra. (Xem chi tiết)

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tạm giữ hình sự Hoàng Văn Hiếu (25 tuổi) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra nhà nghỉ H.Q (phường Tân Lợi), đã bắt quả tang 2 cô gái đang bán dâm cho khách. 2 cô gái khai nhận là nhân viên phục vụ tại quán karaoke Trầm Hương (cùng phường Tân Lợi). Đêm 8/6, đang phục vụ khách hát tại quán karaoke thì Hiếu điều 2 người này đi bán dâm cho khách. Mỗi lần bán dâm, khách phải trả cho các cô gái 1 triệu đồng. (Xem chi tiết)