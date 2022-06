Bản tin Hình sự: Nam quản lý điều nữ tiếp viên quán hát đi bán dâm cho khách

TPO - TIN NÓNG ngày 11/6: Nam quản lý điều nữ tiếp viên quán hát đi bán dâm cho khách; Nhóm người nước ngoài trộm thẻ visa mua trang sức hơn 1 tỷ đồng; Khởi tố Tổ trưởng tổ ra đề môn Sinh kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2021; Cướp điện thoại đắt tiền rồi đạp 2 cô gái trẻ ngã xuống đường;...

Trong lúc khách đến hát karaoke và có đặt vấn đề mua dâm, Hoàng Văn Hiếu (25 tuổi, trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) – quản lý quán karaoke Trầm Hương nhận tiền rồi điều 2 nữ tiếp viên của quán đi bán dâm cho khách. Mỗi lần bán dâm, khách phải trả cho các cô gái 1 triệu đồng. Công an TP Buôn Ma Thuột đã tạm giữ hình sự đối với Hiếu để điều tra, làm rõ về hành vi “Môi giới mại dâm”. Được biết, qua kiểm tra lực lượng Công an cũng phát hiện tại quán karaoke Trầm Hương có hơn 40 nữ nhân viên, tại một phòng hát có hàng chục đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma tuý, nhảy múa điên loạn trong tiếng nhạc.

Bà Phạm Thị My (SN 1963) và ông Bùi Văn Sâm (SN 1949), nguyên là giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội cùng bị khởi tố trong vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can tạm giam với bà My và cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Sâm. Đồng thời, đang tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của bị can và trách nhiệm của những người có liên quan. (Xem chi tiết)

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn. Công an đã tạm giữ Phạm Ngọc Bích, Giám đốc Công ty CP dược phẩm Amtex Pharma (tỉnh Long An), Phạm Bích Ngọc (là em của Bích) cùng 5 đối tượng có liên quan. Qua khám xét nhà máy, các cơ sở của đường dây sản xuất tân dược giả trên địa bàn TPHCM và Long An, Công an thu giữ hơn 1 triệu viên thuốc giả tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19. (Xem chi tiết)

Một nhóm đối tượng người Mông Cổ lấy trộm thẻ visa của một du khách Thụy Điển ở Hà Nội, rồi mua vàng trang sức trị giá hơn 1 tỷ đồng. Sau đó, các đối tượng mang một phần số vàng trên đi bán được hơn 21 nghìn USD. Hiện cơ quan điều tra bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. (Xem chi tiết)

Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ 1 vụ giết mổ gần 1 tấn heo (lợn) chết bốc mùi hôi thối. Bước đầu các đối tượng khai nhận, số thịt heo trên được thu gom từ 1 trại chăn nuôi heo trên địa bàn xã Đắk Wil, huyện Cư Jút mang về mổ lấy thịt. Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số tang vật nói trên để làm thủ tục tiến hành tiêu hủy theo quy định. (Xem chi tiết)

Trần Tuấn Hưng (26 tuổi, ngụ Quận 6) và Thái Văn Hậu (22 tuổi, ngụ quận Bình Tân) rủ nhau đi cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú), hai đối tượng phát hiện hai cô gái di chuyển trên xe máy, người ngồi sau cầm điện thoại iPhone 13 Promax nên đã tiếp cận. Hưng ngồi phía sau đã giật điện thoại rồi đạp xe khiến 2 cô gái té ngã xuống đường, bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã phối hợp với Công an quận Tân Phú bắt giữ Hưng và Hậu để điều tra hành vi cướp giật tài sản. (Xem chi tiết)

Khi đến trước quán ốc ở đường Hoàng Hữu Nam, TP Thủ Đức (TPHCM), do nhìn nhầm một nhóm thực khách đang ăn trong quán là người của nhóm đối thủ nên nhóm của Nguyễn Thành Nhân (sinh năm 1991, ngụ phường Bình Thọ đã xông vào hành hung. Hậu quả khiến anh H. (sinh năm 1995, phường Tân Phú) bị chém vào bụng, đứt gân khuỷu tay phải và anh C. (sinh năm 1991, bạn anh H.) bị chém đứt gân mu bàn tay. Công an TP Thủ Đức đã bắt giữ 17 đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)