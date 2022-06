Bản tin Hình sự: Lời khai của gã đàn ông dùng chân, tay đánh tới tấp bé gái 4 tuổi ở khu vui chơi

TPO - TIN NÓNG ngày 9/6: Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự sát; Lĩnh án chung thân vì đạp chết bé trai 2 tuổi; Gã đàn ông giải thích việc dùng chân, tay đánh tới tấp bé gái 4 tuổi ở khu vui chơi...

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị đánh tại khu vui chơi ở Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), công an đã triệu tập N.Đ.Đ (SN 1988, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Đ khai nhận, tối 7/6, đưa con đến nhà sách, rồi vào khu vực nhà bóng chơi thì bị một bé gái vô tình ném bóng nhựa vào mặt. Do không kiềm chế được bản thân, Đ đã dùng chân tay đánh 2, 3 phát vào người cháu bé và gửi lời xin lỗi đến cháu bé và gia đình vì cách hành xử côn đồ. (Xem chi tiết)

Do xảy ra mâu thuẫn với chồng là Nguyễn Hữu Tài Khôi (SN 1989, Hà Nội) nên chị Trần Thị Như Ý (SN 1992) về nhà bố đẻ là ông Trần Văn Hóa ở ấp 1, xã Gia Canh, huyện Định Quán (Đồng Nai). Khoảng 0 giờ 00 ngày 9/6, Khôi đột nhập vào nhà ông Hóa rồi vào phòng ngủ của chị Ý khóa trái cửa phòng. Tại đây, Khoa dùng dao đâm nhiều nhát, cắt cổ chị Ý khiến chị Ý tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại vợ, Khôi dùng dao tự đâm vào ngực tự sát. Hiện cơ quan điều tra Công an huyện Định Quán đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Nguyễn Minh Quân (SN 1991) tù chung thân về tội “giết người”. Được biết, Quân được anh H (SN 1994) rủ về sống chung nhà cùng vợ “hờ” của H là N (SN 1999) và con chung của hai người là P.G.B (SN 2021), khi anh H đi chấp hành án tù về tội trộm cắp tài sản, Quân sống như vợ chồng với chị N tại nhà của anh H. Một lần, Quân bắt được rắn và kêu N lấy đồ ra đựng, thấy vậy N đặt bé B xuống nền nhà để đi lấy đồ thì bé khóc lớn. Quá tức giận, Quân dùng chân đạp mạnh nhiều cái vào vùng đầu, chân khiến bé bất tỉnh và tử vong sau đó vì chấn thương sọ não. (Xem chi tiết)

Liên quan đến việc bắt giam ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế), luật sư cho rằng, quá trình điều tra cần làm rõ hành vi vụ lợi của ông Nguyễn Thanh Long khi can thiệp, tác động, hỗ trợ Công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức; hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương với bộ kit xét nghiệm, ban hành các thông báo giá các sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán COVID -19 trái quy định. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp HĐLĐ. Nguyên đơn là 5 thầy cô yêu cầu Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai và UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) liên đới bồi thường tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng. Đại diện nguyên đơn, ông Nguyễn Ánh Dương (36 tuổi, giáo viên) có mặt; đại diện UBND huyện Krông Pắk có đơn xin xét xử vắng mặt. Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk bác kháng cáo của phía bị đơn và tuyên y án sơ thẩm. Trước đó, mặc dù được ký hợp đồng lao động nhưng nhà trường không phân công đứng lớp cho 5 giáo viên, không trả lương, cũng không cho nghỉ việc khiến giáo viên rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Bình Dương vừa tuyên phạt tù chung thân đối với Huỳnh Nguyễn Anh Quang (SN 1987, TPHCM) về tội “giết người”. Theo cáo trạng, Quang và Toại cùng nhóm bạn đi nhậu, sau đó Quang rủ cả nhóm đến quán nhậu gần nhà Toại để uống rượu tiếp, nhưng Toại từ chối. Thấy vậy, Quang bực tức, nên cầm kéo đến nhà Toại, rồi đâm vào vùng ngực của Toại khiến nạn nhân tử vong. (Xem chi tiết)

TAND cấp cao tại TPHCM, xử vụ Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO), phát hành giá rẻ 9 triệu cổ phần cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Nguyễn Kim) đã tiến hành tuyên án. Đáng chú ý, bản án phúc thẩm tuyên chấp nhận kháng cáo của ông Tất Thành Cang (cựu phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM), qua đó giảm từ 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí” mà án sơ thẩm đã tuyên, xuống còn 8 năm 6 tháng tù. (Xem chi tiết)