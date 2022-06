Bản tin Hình sự: Gã đàn ông hãm hiếp rồi sát hại con gái của bạn cùng xóm

TPO - TIN NÓNG ngày 8/6: Bị cáo đồng loạt rút lời khai vì nể nang ông Lê Tấn Hùng mà phạm tội; Nhiều cô gái bị sập bẫy tình vì hẹn hò trên Tinder; Người đàn ông hãm hiếp rồi sát hại con gái của bạn cùng xóm...

HĐXX TAND tỉnh An Giang vừa tuyên phạt Trần Phước Tân (40 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) án tử hình về tội “Giết người”, 14 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”; tổng hợp hình phạt mà Tân phải chấp hành là tử hình. Theo cáo trạng, Tân giả vờ hứa mua điện thoại cho cháu V (12 tuổi), con anh N.H. Đ (bạn cùng xóm của Tân) để học online, sau đó Tân chở cháu bé về nhà trọ và giở trò đồi bại. Sau đó, Tân chở bé gái đến khu vực Núi Két, rồi giả vờ kêu V lên núi hái thuốc, rồi dẫn nạn nhân đến nơi vắng người và dùng tay bóp cổ cho đến khi V tử vong. (Xem chi tiết)

Tại phiên phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tổng Công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI), trả lời Hội đồng xét xử, cả hai bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) và Trần Trọng Tuấn (cựu giám đốc Sở Xây dựng TPHCM) đều xin rút lại lời khai do nể nang bị cáo Lê Tấn Hùng, cựu Tổng giám đốc SAGRI là em trai của một lãnh đạo TPHCM mà phạm tội. (Xem chi tiết)

Công an Bình Dương đã tạm giữ Trần Thị Thanh (SN 1999, Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, do tham gia chơi cờ bạc qua mạng và thiếu tiền tiêu xài, Thanh lên ứng dụng hẹn hò tinder, tự xưng là “Hoàng Dương” giả làm con trai ngỏ lời yêu đương và mượn được 115 triệu đồng từ chị V. Tiếp đó, Thanh mượn tiền anh P (anh trai chị V) để đầu tư tiền điện tử, với hứa hẹn sẽ trả lại với lợi nhuận cao, rồi chiếm đoạt khoảng 3,85 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã khởi tố và tạm giam Vũ Minh Cương (SN 1990; quê xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định - tạm trú ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trước đó, Cương điều khiển xe máy tay ga đi từ Hà Nội vào TP Đà Nẵng để chơi. Trên đường đi dọc Quốc lộ 1 qua nhiều tỉnh, thành, đối tượng này nhiều lần cho xe áp sát các bé gái và phụ nữ để sàm sỡ hàng chục trường hợp. (Xem chi tiết)

Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa làm rõ vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Nghĩa Xuân, giai đoạn 2013 - 2020, bắt giữ Đinh Hồng Anh (SN 1981), cựu kế toán của UBND xã này để phục vụ điều tra. Theo điều tra, lợi dụng vai trò là kế toán xã, Hồng Anh đã tự ý thu tiền của người dân với lý do để xây nhà văn hóa xóm, trong khi công trình này được từ nguồn vốn 135 của Chính phủ. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM đã bắt theo lệnh truy nã đối với ông Phạm Ngọc Anh (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt - Nam Việt Homes). Theo điều tra ban đầu, Nam Việt Homes do Phạm Ngọc Anh làm giám đốc, đại diện pháp luật, đã quảng cáo, đưa thông tin không đúng về pháp lý của hai thửa đất tại TP Thủ Đức và quận Tân Phú khiến nhiều người tin tưởng, ký hợp đồng đặt cọc mua đất. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố và bắt tạm giam Ngô Việt Em (tên thường gọi Ngô Việt Nam, 59 tuổi, ngụ khóm 2, phường 7, TP. Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “giết người”. Theo hồ sơ, do xảy ra cự cãi trong lúc nhậu, Việt Em dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào vùng ngực của ông B.Q.H (chủ một quán karaoke), khiến ông này bị thương nặng. Sau khi xảy ra vụ việc, Ngô Việt Em bỏ trốn khỏi địa phương. (Xem chi tiết)