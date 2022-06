Bản tin Hình sự: Mẹ kế bị phạt 15 triệu đồng vì đánh con riêng của chồng

TPO - TIN NÓNG ngày 6/6: Khám nghiệm hiện trường vụ nam thanh niên đu dây từ tầng 11 ngã tử vong ở Thái Nguyên; Lời khai của người phụ nữ đâm chết thanh niên 30 tuổi; Mẹ kế bị phạt 15 triệu đồng vì đánh con riêng của chồng...

Bà Dương Thị Thọ (SN 1979, trú ở thôn An Hòa, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) vừa chấp hành quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng về hành vi sử dụng thanh tre đánh con riêng của chồng là ông Võ Văn Long (SN 1979) gây thương tích. Trước, bà Thọ 2 lần dùng thanh tre dài 70cm đánh cháu Võ Lê H.T (SN 2007), gây thương tích ở mông, hai cánh tay và dưới mắt trái. Sau đó, T cùng em trai là Võ Lê T.C (SN 2012) hoảng sợ, phải trốn sang nhà người bác ruột ở cùng làng để lánh nạn.

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Bạc Liêu. Trước đó, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát hiện 3 gói thầu mua sinh phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á do CDC Bạc Liêu làm chủ đầu tư có dấu hiệu thiếu minh bạch. Do đó, đơn vị này chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra. (Xem chi tiết)

TAND cấp cao tại TPHCM vừa mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty Cổ phần (CP) phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) phát hành giá rẻ 9 triệu cổ phiếu cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim), do có kháng cáo bản án sơ thẩm của 10 bị cáo, trong đó có ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. (Xem chi tiết)

Lực lượng chức năng TP Thái Nguyên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nam thanh niên sinh năm 1994, được xác định rơi khi đang đu dây từ tầng 11 xuống tầng 10 của chung cư Tiến Bộ thì bị tuột tay, ngã xuống đất tử vong. Khi được đặt câu hỏi về thông tin nạn nhân quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ sống tại tầng 11 chung cư, khi chồng người này về nhà thì xảy ra sự việc, lãnh đạo UBND phường Quang Vinh, nơi xảy ra sự việc cho biết: "Hiện tại chưa có kết luận cụ thể vì đến đêm hôm qua, lực lượng công an mới làm việc xong. Thông tin bên ngoài thì như vậy, nhưng kết luận cụ thể về vụ việc phải thuộc thẩm quyền của cơ quan công an". (Xem chi tiết)

Thấy NTS (30 tuổi) đến con hẻm gần đám giỗ bà nội để đi tiểu, nên những người trong đám giỗ trách cứ. Bực bội, NTS rời đi rồi cùng một người khác quay lại chửi bới và dùng ly chén ném, đánh bà Phan Ngọc Lệ (56 tuổi, quận Tân Bình, TP HCM) và chồng bà này. Trong lúc xô xát, bà Lệ đã dùng một con dao gọt trái cây đâm trúng tim NTS khiến người này gục chết tại hiện trường. Công an quận Tân Bình đang lập hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan vụ án. (Xem chi tiết)

Công an TX Sơn Tây (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Danh Phan (21 tuổi) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra, Phan thấy người phụ nữ bế con trước cửa nhà nên đã điều khiển xe máy áp sát, giật sợi dây chuyền đeo trên cổ bỏ chạy. Trước đó, trong ngày 30/5, Phan đã gây ra 2 vụ cướp giật dây chuyền của phụ nữ đang đi đường thuộc xã Xuân Sơn và Thanh Mỹ. Sau khi gây án, đối tượng đem bán tang vật cho 2 cửa hàng vàng ở TX Sơn Tây và huyện Ba Vì. (Xem chi tiết)

Đang nằm nghỉ tại ki ốt kinh doanh tại chợ đầu mối Đông Hương, phường Đông Hương (TP Thanh Hoá), anh M.V.S bất ngờ bị T.V.T (SN 1992, kinh doanh ở ki ốt cạnh ki ốt của gia đình anh M.V.S) dùng dao đâm liên tiếp vào người. Hậu quả, anh T tử vong sau đó. Được biết, trước đó, hai bên có mâu thuẫn với nhau. (Xem chi tiết)

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Quản (SN 1981) về hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Văn Đốc (SN 1980, cùng tạm trú tại Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo điều tra, lợi dụng lúc vị khách người Hàn Quốc ngủ trên taxi của mình, Quản đã lấy trộm thẻ visa của người này rồi rủ bạn là Đốc đi tiêu xài cá nhân, với tổng số tiền khoảng 40 triệu đồng. (Xem chi tiết)