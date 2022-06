Bản tin Hình sự: Phát hiện thi thể nam giảng viên với nhiều vết thương

TPO - TIN NÓNG ngày 7/6: Khởi tố nhóm đối tượng dàn xếp đấu giá đất gây thiệt hại 20 tỷ đồng; Tên cướp bị phản đòn khi kề dao vào cổ xe ôm;

Phá cửa ngôi nhà 3 tầng trong hẻm đường Thích Quảng Đức, phường 5 quận Phú Nhuận (TP HCM), cảnh sát phát hiện thi thể chủ nhà (72 tuổi) trên sàn, đang phân hủy, có nhiều vết thương. Được biết, nạn nhân là giảng viên đã nghỉ hưu nhưng thường đi dạy tại các trường đại học khi được mời. Người dân sống xung quanh khu vực cho biết, nạn nhân sống cùng con trai út 30 tuổi. Anh này thỉnh thoảng kéo bạn bè về nhà chơi. "Cách đây 4-5 ngày tôi thấy anh ta chạy xe máy đi rất vội vã, từ đó không về nữa", một hàng xóm nói. Công an quận Phú Nhuận đang phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra sự việc. Bước đầu họ tình nghi con trai út của nạn nhân có liên quan đến cái chết của cha, tung trinh sát truy tìm.

Thanh tra TP Cần Thơ vừa thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm và sử dụng các trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng, chống dịch, các loại xét nghiệm chẩn đoán nhanh và xét nghiệm sinh học phân tử RT-PCR xác định COVID-19 tại Sở Y tế và cơ quan, đơn vị có liên quan. Theo đó, các gói thầu mua kit test Công ty Việt Á của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC Cần Thơ) và Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ (chỉ định thầu), có dấu hiệu cố ý lựa chọn sản phẩm của công ty này. Do đó, Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố Phạm Minh Đức (SN 1985), Tào Văn Viên (SN 1978), Phạm Thị Thảo (SN 1970), Bùi Thị Thơm (SN 1969) và Vũ Văn Lâm (SN 1983) về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản". Theo điều tra, trong quá trình tham gia đấu giá 26 lô đất Khu dân cư phía Nam đường Trần Nhân Tông (phường Ninh Phong và phường Ninh Sơn), những người trên đã tổ chức kêu gọi, lôi kéo khoảng 20 người có hồ sơ tham gia đấu giá để thông đồng, dìm giá nhằm tạo điều kiện cho người trong nhóm trúng đấu giá với mức giá thấp hơn thực tế, gây thất thoát 20 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. (Xem chi tiết)

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa khởi tố và tạm giam đối với Bùi Văn Mạnh (SN 1988), Bùi Văn Sơn (SN 1996), Bùi Văn Đông (SN 1996), Bùi Văn Thương (2003, cùng trú tỉnh Hòa Bình) và Phạm Anh Dũng (SN 1981) về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo điều tra, biết cây duối hơn 100 tuổi ở xã An Hòa Thịnh (huyện Hương Sơn) do địa phương quản lý, không phải của người dân nên Mạnh thuê Đông, Sơn, Thương từ Hoà Bình vào Hà Tĩnh để đào cây với giá 1 triệu đồng/ngày/người rồi thuê xe cẩu chở cây ra Hòa Bình. (Xem chi tiết)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT ngày 29/3/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Theo đó, những ai là bị hại liên hệ với Phòng 4/C01 của Bộ Công an trước ngày 29/6/2022 để giải quyết theo quy định của pháp luật. Địa chỉ liên hệ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điện thoại trực ban: 069.2345860; số điện thoại di động: 0912733444. (Xem chi tiết)

Anh Đ (21 tuổi, Nam Định) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng thông báo tài khoản bị 'đóng băng'. Để mở lại tài khoản, anh Đ phải nộp tiền vào một tài khoản khác. Sau 2 lần chuyển 35 triệu đồng, nam thanh niên mới biết mình bị lừa. Hiện, công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này. (Xem chi tiết)

Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi “Cướp tài sản” đối với Nguyễn Thanh Bình (SN 2005, huyện Lập Thạch). Theo điều tra ban đầu, Bình nợ nhiều tiền nên nảy sinh ý định tìm kiếm tài xế xe ôm để cướp tài sản. Sau đó, Bình thuê ông Nam (SN 1964) là xe ôm chở từ TP Vĩnh Yên về huyện Tam Dương với giá 50.000 đồng. Tới khu vực ít người qua lại, thưa nhà dân, Bình lừa ông Nam dừng xe rồi từ phía sau rút dao, kề cổ người lái. Ông Nam bị bất ngờ nhưng kịp túm lưỡi dao đồng thời hô hoán. (Xem chi tiết)