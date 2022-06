Bản tin Hình sự: Một phó hiệu trưởng bị tố đụng chạm 3 nữ sinh

TPO - TIN NÓNG ngày 5/6: Cần xem xét hành vi giết người trong vụ lái xe Audi tông chết 3 người; Chiêu thức lừa đảo biến hàng trăm sinh viên thành con nợ; Ô tô lao lên vỉa hè tông 3 người trong một gia đình thương vong; Một Phó Hiệu trưởng THCS bị tố đụng chạm vào phần nhạy cảm của 3 nữ sinh...

UBND huyện Bến Cầu (Tây Ninh) vừa gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông N.V.T (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh) thêm 15 ngày. Trước đó, ông T bị tố cáo gọi em C, học sinh lớp 9 của trường lên phòng, rồi có hành vi sàm sỡ và đụng chạm vào những phần “nhạy cảm” của C. Sau đó ông T xác nhận có gọi C lên phòng, nhưng giải thích rằng khi ông đứng lên thì vướng vào cái quạt điện để bàn nên đụng phải người C, cùng lúc đó, ông T thấy trên mặt em C có nốt ruồi nên lấy tay đụng vào nốt ruồi. Sau đó, có thêm em T (SN 2007, học sinh lớp 9) và em H.T (SN 2009, học sinh lớp 7) cũng tố ông T có hành vi sàm sỡ mình.

Trương Quang Anh Đức (22 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vừa bị công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) di lý từ TP HCM về Cần Thơ, để phục vụ điều tra, về việc lừa đảo hàng trăm sinh viên với số tiền khoảng 4 tỷ đồng. Trước đó, Đức hướng dẫn các sinh viên làm hồ sơ mua sản phẩm của cửa hàng và được trả tiền công 400.000 đồng. Thanh niên này hứa rằng hồ sơ trả góp được duyệt, sau 2 ngày sẽ hủy trên hệ thống, sinh viên chỉ đứng ra ký tên vay hộ mua hàng trả góp, không cần cọc hay trả bất cứ chi phí nào. Tuy nhiên, sau một thời gian, nhiều sinh viên bất ngờ nhận được các cuộc gọi, tin nhắn đòi nợ của ngân hàng thì mới tá hoả phát hiện mình bị lừa. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Thịnh (SN 1987, cán bộ thuộc Sở GTVT Bắc Giang) điều khiển xe Audi trong tình trạng quá chén, tông chết 3 người đi xe máy trên đường, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi sử dụng rượu bia nói riêng và chất kích thích nói chung khi điều khiển ô tô gây hậu quả nghiêm trọng cần phải tăng chế tài mới đủ sức răn đe, phòng ngừa ngay từ ban đầu chứ không để hậu quả xảy ra rồi mới xử lý. Đặc biệt, luật sư cho rằng cần xem xét hành vi "giết người” trong vụ việc. (Xem chi tiết)

Em M.C.T, N.T.B.H và T.T.K.A (học sinh lớp 6, Trường THCS Chu Văn An) đến trường xem bảng điểm. Đến trưa các em về nhà và rủ nhau ra khu vực suối Ót (thôn 5, xã Ea H’leo) chơi, không may trượt chân xuống vùng nước sâu khiến cả 3 đều tử vong. Phát hiện vụ việc, người dân tổ chức tìm kiếm, đưa thi thể các em bàn giao cho gia đình lo mai táng. (Xem chi tiết)

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra tại TP Biên Hòa làm 3 người trong một gia đình thương vong. Theo điều tra, khoảng 1h ngày 5/6, ông Phạm Công Hân (38 tuổi) cùng vợ và con nhỏ đang ngồi ăn ốc trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất thì ô tô loại 7 chỗ đang lưu thông trên đường bất ngờ lao vào quán ốc tông trúng những người trong gia đình ông Hân. Hậu quả, ông Hân tử vong, vợ ông Hân bị thương nhẹ đã xuất viện, còn người con đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. (Xem chi tiết)

Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) đang tạm giữ Nguyễn Văn Doanh (SN 1993, Hà Nội) - tài xế xe ben chở đất gây tai nạn khiến 3 người thiệt mạng. Cụ thể, khoảng 15h45 ngày 4/6, chiếc xe ben chở đất bị lật, dẫn đến việc đè lên một chiếc ô tô con đang đi ngược chiều. Hậu quả , lái xe P.V.T (SN 1991, Thanh Hóa), bà N.T.H (SN 1962, Thanh Hóa) và chị T.T.H (SN 1985, Khánh Hòa) tử vong. Theo lời khai ban đầu, nguyên nhân lái xe gây ra vụ tai nạn này là do đoạn đường lúc ấy dốc nên bị mất phanh, không kiểm soát được tay lái khiến xe bị lật. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Long An đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố 6 bị can là ông Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) – cùng tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Đồng thời, công an tỉnh Long An cũng có Quyết định số 01/QĐ-ANĐT ngày 1/6, qua đó tách vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". (Xem chi tiết)