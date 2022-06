Bản tin Hình sự: Thiếu nữ 7 lần giả vờ nhảy cầu để lừa tiền giúp đỡ

TPO - TIN NÓNG ngày 10/6: Cảnh sát truy lùng 5 can phạm đục tường vượt ngục ở Hưng Yên; Nghi phạm đâm 3 hàng xóm rồi bỏ trốn đã bị bắt; Giám đốc CDC Hà Nội bị bắt khẩn cấp vì liên quan mua sắm kit test của Việt Á; Phát hiện thiếu nữ 7 lần giả vờ nhảy cầu để lừa tiền giúp đỡ...

Thấy cô gái khóc lóc, leo lan can cầu Biện Nhị ở thị trấn U Minh (huyện U Minh), tỏ thái độ như chuẩn bị gieo mình xuống dòng nước, nhiều người đi đường chứng kiến vội đến can ngăn và báo cơ quan chức năng. Ban đầu, cô gái khai tên Lan, ở tỉnh Bình Dương, bị bạn trai lừa tình cảm và tiền bạc nên bỏ đến Cà Mau, định tự tử. Tuy nhiên, qua xác minh, cảnh sát xác định cô gái ở xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi (Cà Mau). Cô đã có ít nhất 7 lần giả vờ nhảy cầu ở các địa phương để "lừa" tiền người đi đường. Mỗi lần cô được cho từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Công an Cà Mau đã yêu cầu cô cam kết không tái diễn màn kịch này.

Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với công an các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Nam Định truy bắt Đào Đình Kiên (SN 2001), Vũ Văn Dũng (SN 1995), Nguyễn Văn Long (SN 1991) và Đinh Khánh Đạt (SN 1996), Vũ Thành Nghị (SN 1990, Hải Dương). Trước đó, khoảng 1h ngày 9/6, 5 đối tượng trên đã đục tường nhà giam giữ Công an thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) để bỏ trốn. Sau đó, các đối tượng về nhà ở TP Hải Dương, lấy ô tô màu trắng mang BKS 34A – 468 điều khiển đi theo hướng TP Hải Phòng, tỉnh Thái Bình. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố và bắt tạm giam Vũ Thị Hương Duyên (SN 1975), Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lục Nam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo điều tra, Hương Duyên đã giúp sức cho các bị can khác trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu thiết bị giáo dục gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện Việt Yên, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an Thanh Hóa đã bắt giữ được Lê Văn Lượng (38 tuổi, trú làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc), nghi phạm dùng dao chém vợ chồng hàng xóm là anh P.V.M (38 tuổi) và chị P.T.H (34 tuổi). Được biết, sau khi chém vợ chồng anh M, chị H, Lượng tìm sang nhà người khác ở cùng thôn, chém một người đàn ông (54 tuổi). Cả ba nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, do vết thương nặng nên chị H đã tử vong. Sau khi chém 3 người xong, Lê Văn Lượng bỏ trốn khỏi địa phương. (Xem chi tiết)

Công an TX Tân Uyên (Bình Dương) đã di lý Nguyễn Kiều Diễm (38 tuổi, Cà Mau) và Phạm Văn Thanh (39 tuổi, Thừa Thiên Huế) từ Hà Nội vào Bình Dương để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, sau khi bỏ làm công nhân, Diễm lập và đứng tên đại diện pháp lý Công ty TNHH dịch vụ tư vấn môi giới BĐS Gia Kỳ đóng Bình Dương. Dù không có đất để chuyển nhượng nhưng khi có người đến hỏi, Diễm và Thanh đều dẫn đến những khu đất không phải của mình để giới thiệu chỉ với tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất photo. Do đó, đã có 15 bị hại sập bẫy của vợ chồng này với số tiền 1,320 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Liên quan đến đường dây đặt cược tài chính trên trang web https://sfxcapitals.com với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng) do Đào Minh Sáng (SN 1984, Hà Nội) cầm đầu mà Bộ Công an vừa triệt phá, mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành điều tra mở rộng và bắt thêm 4 đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng, tài liệu liên quan đến vụ án. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp cùng Viện Kiểm sát tỉnh tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Hữu Đạt (SN 1980, cán bộ Phòng Kỹ thuật) và bà Bùi Thị Lường (SN 1977, Phó phòng Kỹ thuật công trình) thuộc Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Bắc Nghệ An, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", gây thiệt hại ngân sách Nhà nước gần 900 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp ông Trương Quang Việt (SN 1973) - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị y tế của Cty Cổ phần công nghệ Việt Á (Cty Việt Á). Theo kết quả điều tra bước đầu, năm 2020, trong quá trình tổ chức đấu thầu mua sắm kít xét nghiệm COVID-19, các đối tượng được giao thực hiện nhiệm vụ đã có hành vi móc nối, thông đồng với nhân viên thuộc Cty Việt Á để vay hàng, sử dụng trước rồi hợp thức hóa hồ sơ đấu thầu sau hoặc đưa các thông số, kỹ thuật tính năng sản phẩm của kit xét nghiệm COVID-19 do Cty Việt Á sản xuất vào hồ sơ mời thầu. (Xem chi tiết)