Bản tin Hình sự: Nguyên nhân vợ ca sĩ Khánh Phương bị bắt

Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Vũ Thị Thuý (40 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, vợ ca sỹ Khánh Phương) với cáo buộc bà Thuý có hành vi đưa thông tin sai sự thật và Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân. Sau đó, sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú (TPHCM) đã tiếp nhận tin trình báo của bà S về việc liên tục bị ném chậu cây, đất đá, chai thủy tinh trước cửa nhà làm xáo trộn cuộc sống, ảnh hưởng đến kinh doanh. Theo bà S, năm 2018 bà vay 200 triệu đồng của một tiệm cầm đồ và đã trả 250 triệu cả lãi, song gia đình bà vẫn bị gọi điện, nhắn tin uy hiếp đòi 10 tỷ đồng.

Anh Lý Xuân Lộc (41 tuổi) điều khiển xe máy chở theo con trai là Lý Xuân Phước (11 tuổi, học sinh lớp 6) đến trường thì bất ngờ va chạm vào đuôi xe ô tô tải do Trương Quang Khoa (32 tuổi) điều khiển đang lùi xe từ lề ra đường. Đúng lúc này xe container kéo theo sơ-mi-rơ moóc do Đào Văn Anh (32 tuổi, Vĩnh Phúc) điều khiển chạy cùng chiều từ phía sau lao đến, cán hai cha con anh Lộc tử vong. Theo lực lượng chức năng huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe tải lùi không đúng quy định, tài xế xe container không chú ý quan sát dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

TAND Hậu Giang vừa tuyên phạt Trần Thị Mỹ Phượng (SN 1977) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, từ năm 2006, Phượng tổ chức làm chủ hụi cho nhiều hụi viên trên địa bàn để hưởng tiền hoa hồng. Quá trình tổ chức hụi, Phượng ghi khống tên hụi viên vào danh sách, mạo danh để lấy phần hụi của hụi viên; bán phần hụi khống cho người khác và đưa ra thông tin gian dối để vay tiền, qua đó chiếm đoạt 5,1 tỷ đồng của 162 hụi viên và người cho vay.

TAND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Công Toàn (SN 1986), Đoàn Văn Tạc (SN 1982), Nguyễn Văn Tị (SN 1989), Nguyễn Văn Của (SN 1991) và Sử Chí Tâm (SN 1996, cùng ngụ tỉnh Cà Mau) về hành vi “Hành hạ người khác” và “Cố ý gây thương tích”. Đây là nhóm đối tượng trong vụ ngư dân hành hạ dã man bạn tàu trên biển gây chấn động dư luận thời gian qua.

Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long đã tạm đình chỉ ê kíp trực liên quan vụ việc bé trai 2 tuổi tử vong khi đang điều trị tại trung tâm này. Trước đó, bé trai có dấu hiệu tiêu chảy, nôn nên được đưa vào trung tâm trên cấp cứu, theo dõi. Điều dưỡng và ê kíp trực có tiêm thuốc cho bé, sau đó cháu bé tử vong. Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an TP Vĩnh Long đã chỉ đạo xác minh.

Công an Vĩnh Phúc vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên đập phá cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản bao gồm: Phùng Ngọc Tôn (SN 1986), Hoàng Tiến Trường (SN 1991), Nguyễn Kim Đông (SN 1998, Hà Nội), và Hoàng Anh Tuấn (SN 2002, Thanh Hóa). Theo điều tra, các đối tượng đã quen biết nhau qua mạng xã hội, sử dụng tên và địa chỉ giả mạo để đề phòng trường hợp bị bắt giữ, và tránh bị công an truy xét. Sau khi thực hiện trên, chúng sẽ tách ra, tắt tất cả các thiết bị liên lạc và chỉ tiếp tục liên lạc qua các ứng dụng nhắn tin bảo mật và mạng xã hội. Địa điểm gây án cũng thường xuyên thay đổi, không tuân theo một quy luật cụ thể nào.