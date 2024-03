Bản tin Hình sự: 'Ma men' đột nhập nhà dân lúc rạng sáng, hiếp dâm cô gái trẻ

TPO - TIN NÓNG ngày 12/3: Bà Trương Mỹ Lan nhắc tới khoản vay 15.000 tỷ đồng của ông Trần Bắc Hà; Bắt giam cha dượng đánh đập dã man bé trai 9 tuổi ở Bình Phước; 'Ma men' đột nhập nhà người phụ nữ để hiếp dâm lúc rạng sáng...

Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Văn T (SN 1989) về tội hiếp dâm. Trước đó, rạng sáng 22/10/2023, sau khi uống rượu say, T đã đột nhập vào nhà chị S (SN 1997). Thấy chị S nằm ngủ trên giường nên T, lẻn vào giường thực hiện hành vi hiếp dâm chị S. Được biết, T đang có tiền án, tiền sự về tội tàng trữ chất ma tuý.

Công an thị xã Hương Thủy (Huế) vừa khởi tố nhóm 4 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Theo điều tra, nhóm này bàn bạc thống nhất vào khu vực rừng thuộc Tiểu khu 162 (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) để cưa trộm 30 cây gỗ keo tràm thân lớn, tuổi đời khoảng 20 năm về bán kiếm tiền tiêu xài.

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, trả lời các câu hỏi của luật sư trước HĐXX, bà Trương Mỹ Lan khai về giai đoạn hợp nhất 3 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đệ Nhất, Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và SCB thành SCB. Theo bà Lan, thời điểm đó SCB rất cần nhiều tiền, bà có khách sạn Windsor, là khách sạn 5 sao đầu tiên ở Việt Nam, tọa lạc tại quận 5, TPHCM. Bà Lan đồng ý cho SCB mượn khách sạn Windsor để vay ông Trần Bắc Hà 15.000 tỷ đồng, ông Trần Bắc Hà đi vay NHNN cho SCB. Sau đó bà Lan đã giải chấp, trả lại cho ông Trần Bắc Hà 15.000 tỷ đồng.

Chị H.T.K.L. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0947.xxx nói giọng nữ và tự xưng là Công an phường Đa Kao, quận 1 (TP HCM) nói định danh điện tử mức 2 của chị bị sai sót, không đưa lên mạng được. Chị L trả lời không có ở phường Đa Kao thì người phụ nữ này nói sẽ gửi hồ sơ về Công an quận 1 tự giải quyết. Khoảng 30 phút sau, chị L tiếp tục nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0859.696.954 nói giọng đàn ông và tự xưng là Công an quận 1, yêu cầu chị L lên Công an quận 1 để điều chỉnh hồ sơ định danh cấp 2. Sau khi làm theo hướng dẫn của người này, chị L bị mất gần 1,5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Công an TP Long Xuyên (An Giang) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nhóm nhân viên giao hàng nhanh gồm Nguyễn Quốc Khánh (29 tuổi), Bùi Đăng Khoa (29 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (42 tuổi); Đoàn Phước Toàn (32) về hai hành vi “tham ô tài sản” và “trộm cắp tài sản”. Theo điều tra, sau khi nhận các đơn hàng đi giao và nhận tiền của khách, Lộc, Khoa không nộp lại tiền hàng cho công ty, mà biển thủ tiêu xài cá nhân.

Công an Bình Phước đã bắt khẩn cấp Lê Đức Thắng (42 tuổi) để điều tra về hành vi đánh đập dã man bé trai L.T.A (9 tuổi). Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, bé A nằm giữa nhà, ôm đầu, khóc thảm thiết song Thắng liên tục đá, đạp vào người bé. Được biết, Thắng là cha dượng của bé A. Bé A đã nhập viện vào trưa 9/3 với chấn đoán đa chấn thương phần mềm và ra viện vào trưa 11/3.

Công an huyện Phú Lương (Thái Nguyên) vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đăng Đức (SN 2002, Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, biết người bạn quen qua mạng xã hội là anh L. V. T (SN 1996, Thái Nguyên) nhờ “chạy án”, Đức nói dối mình quen biết cán bộ công an nên có thể lo được. Nắm được anh T bị người khác chuyển tiền lừa đảo vào tài khoản, bị công an Lào Cai triệu tập lên làm việc, Đức đã thông tin với anh T rằng sau khi nhờ người kiểm tra hồ sơ liên quan, anh T có thể lĩnh mức án từ 3 - 7 năm tù. Để tăng lòng tin, Đức còn thuê một người đàn ông chạy xe ôm đóng giả làm cán bộ công an đến gặp anh T nói chuyện. Tin tưởng, anh T đã chuyển tổng số tiền 402 triệu đồng cho Đức, rồi bị chiếm đoạt.

Cơ quan có thẩm quyền Hà Nội vừa xử phạt Lương Hồng T (SN 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) 35 triệu đồng về hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển ô tô. Trước đó, chị T lái ô tô di chuyển trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng, đã va chạm với xe máy của anh Nguyễn Việt A (SN 1999, trú tại quận Bắc Từ Liêm) đang dừng sát vỉa hè. Kiểm tra nồng độ cồn với chị T cho kết quả 0,573 mg/l khí thở, anh N.V.A không có nồng độ cồn.

Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 1,9 tỷ đồng. Trước đó, chị Đ (SN 1989) lên mạng xã hội tìm hiểu cách kiếm tiền online và nhận được lời mời làm cộng tác viên làm nhiệm vụ mua bán hàng hóa để hưởng tiền hoa hồng. Từ ngày 29/2 đến ngày 8/3, chị Đ đã chuyển khoảng 1,9 tỷ đồng để làm nhiệm vụ nhưng không nhận được tiền hoa hồng. Lúc này chị Đ mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.