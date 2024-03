Bản tin Hình sự: Chân dung 3 tên cướp giật túi xách chứa 1 tỷ đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 9/3: Nhóm cán bộ nhận tiền, quà giúp SCB che đậy sai phạm bày tỏ sự ăn năn; Bảo vệ bố, con trai đâm hàng xóm tử vong; Chân dung 3 tên cướp giật túi xách chứa 1 tỷ đồng tiền mặt trước nhà nạn nhân...

Một phụ nữ tới ngân hàng ở TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) rút 1 tỷ đồng rồi bỏ trong túi xách, sau đó lên ô tô về nhà. Khi về tới nhà, nạn nhân bước xuống ô tô thì bị 3 thanh niên đi trên 2 xe máy áp sát, giật túi xách. Đặc điểm 3 nghi phạm cần truy tìm gồm: 2 đối tượng là nam giới đi trên 1 xe máy nhãn hiệu Honda Vision, màu xanh đậm, BKS: 29X5 - 129.32 (biển giả); kẻ còn lại là nam giới đeo kính gọng đen đi trên xe máy hiệu Honda Wave màu xanh đậm, BKS: 33M6 - 7321 (biển giả). Công an Vĩnh Phúc yêu cầu các đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng.

Chị Vi Thị Th (Quế Phong, Nghệ An) cho biết, nhờ những người bạn và phía xe khách Kha Sơn (chạy tuyến Nghệ An - Bắc Ninh), cháu ruột của chị và một học sinh lớp 8 đã được giải cứu về nhà an toàn trước khi bị người đàn ông lạ mặt tiếp cận dụ dỗ. Trước đó, chị Th bất ngờ phát hiện cháu ruột của mình là Vi Bảo Tr (học lớp 8) bỏ nhà đi cùng bạn Vi Thị L (học lớp 8) ra Bắc Ninh để làm quán ăn với mức lương cao. Nghi ngờ cả 2 cháu đã bị kẻ xấu dụ dỗ bỏ nhà đi, chị Th lập tức liên hệ những người bạn để tìm cách giải cứu. Sau khi nhận thông tin, phía nhà xe đã giữ 2 cháu bé lại trên xe để chờ người thân đến đón về an toàn.

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể người đàn ông bị cháy đen, mất dương vật thuộc địa bàn thôn 9, xã Đăk Cấm (Kon Tum), bà Lê Thị Sáu (người dân có mặt tại hiện trường) cho biết, ban đầu mọi người trong thôn thấy khói bốc lên nhưng ít nên tưởng có ai đốt rác. Sau khi thấy cháy lớn, khói nghi ngút trong rừng cao su, một vài hộ dân mới chạy lên dập lửa vì sợ đám cháy lan sang các nhà khác. Lúc này mọi người vẫn chưa biết có một thi thể trong đám cháy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện gần thi thể có một chai nhựa nghi đựng xăng. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân nên cơ quan công an chưa xác định được danh tính, thân nhân.

Ông Nguyễn Văn Nam - nguyên Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông), vừa bị Cơ quan điều tra Công an huyện Đắk R’lấp bắt tạm giam để điều tra hành vi Tham ô tài sản. Trước đó, khi đang đương chức, ông Nam bị tố cáo tới 12 nội dung vi phạm nghiêm trọng.

Chiều 8/3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 đồng phạm bước vào phần xét hỏi nhóm bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tại tòa, nhóm bị cáo nhận tiền, quà từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) để chỉnh sửa báo cáo, báo cáo không trung thực thực trạng tài chính, không đầy đủ các sai phạm khi giám sát tại nhà băng này lần lượt thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối lỗi và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt.

Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH MTV Takson Huế. Theo đó, ông Kang Myung Gyu - Giám đốc Công ty TNHH MTV Takson Huế, cùng hai nhân viên đem bán gần 18.000 sản phẩm quần áo thành phẩm (được sản xuất từ các nguyên phụ liệu nhập khẩu) ra thị trường nội địa Việt Nam mà không khai báo với cơ quan hải quan.

3 cha con ông N.V.H (SN 1975, Tánh Linh, Bình Thuận) sang nhà hàng xóm là ông N.Đ.Đ để nói chuyện liên quan tới mâu thuẫn đất đai. Trong lúc nói chuyện, 2 bên xảy ra cãi nhau dẫn đến ẩu đả. Thấy bố bị ông H đánh, Nguyễn Đình Trí (SN 1992) vào nhà lấy dao chạy ra đâm ông H khiến ông này tử vong sau đó. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh đã đưa Trí về làm việc, thu giữ con dao tang vật và bảo vệ hiện trường.