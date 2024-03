Bản tin Hình sự: Vì sao 'Tuấn phò mã' bị bắt?

TPO - TIN NÓNG ngày 6/3: Ba người giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự; 20 kg ma túy dạt vào bờ biển Quảng Bình; Vì sao 'Tuấn phò mã' bị bắt?...

Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã bắt Hoàng Đình Tuấn (Tiktoker “Tuấn Phò Mã”, quê Thanh Hóa). Một nguồn tin Công an huyện Yên Phong cho biết, chưa thể cung cấp thông tin cụ thể về việc này. Được biết, thời gian qua, trên mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube) xuất hiện nhiều clip của nhân vật có biệt danh “Tuấn Phò Mã” hay “Tuấn 36”. Người này chuyên quay các video cách “né” CSGT một cách êm đẹp, và giải thích về luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, nhiều clip của “Tuấn Phò Mã” cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường.

Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đã lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Hoàng Quốc Anh (40 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để xử lý về hành vi lấy tài sản của người bị tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khi thấy anh T.A.T (27 tuổi) điều khiển xe máy rồi té ngã, bị thương nặng nằm bất động trên đường. Quốc Anh dừng xe vờ hỏi thăm, giúp đỡ. Lợi dụng lúc đêm khuya vắng, người này lấy ví có khoảng 4 triệu đồng, sợi dây chuyền vàng trị giá 15 triệu đồng, 1 điện thoại di động cùng một số giấy tờ của anh T rồi rời đi.

Trong phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần công bố cáo trạng của Viện kiểm sát, có 3 người giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội nhưng cả 3 người này đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát đã công bố xong toàn cáo trạng truy tố bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn và các đơn vị liên quan. Trong vụ án này, chồng bà Trương Mỹ Lan là ông Chu Lập Cơ (68 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Do ông Chu Lập Cơ là người nước ngoài nên HĐXX yêu cầu thông dịch viên làm nhiệm vụ tại tòa phiên dịch bản cáo trạng liên quan đến ông, từ tiếng Việt sang tiếng Anh một cách chậm, rõ để bị cáo nghe.

Bộ Công an thông báo về hai tổ chức được xác định là hoạt động khủng bố, có tên lần lượt là "Nhóm Hỗ trợ người Thượng" và "Người Thượng vì công lý". Thông báo được đưa ra dựa trên cơ sở pháp luật của Việt Nam và quốc tế. Tổ chức đầu tiên là "Nhóm Hỗ trợ người Thượng", tên tiếng Anh là "Montagnard Support Group, Inc” và viết tắt là MSGI, được thành lập năm 2011 bởi Y Mut Mlô và Y Duen Bdăp, nguyên là thành viên của tổ chức "Quỹ người Thượng - MFI" tại Mỹ. Thứ hai là tổ chức khủng bố “Người Thượng vì công lý” có tên tiếng Anh là “Montagnard Stand for Justice - MSFJ”, do các đối tượng Y Quynh Bdap, Y Phik Hdok, Y Pher Hdrue, Y Aron Êban, H’ Sarina Krong, H’ Tlun Bdap, Y Ruing Knul, H Mla Hdruẽ thành lập tháng 7/2019 tại Thái Lan và hoạt động tại Mỹ từ tháng 4/2023.

Công an TP Hà Nội đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe ô tô và xe máy trên đường Trần Cung (Hà Nội). Theo đó, ô tô con do chị L.H.T (SN 1988) điều khiển hướng Hoàng Quốc Việt đi Phạm Văn Đồng, khi đến khu vực trên va chạm với xe máy của anh N.V.A (SN 1999). Sau khi xảy ra sự việc, anh A gọi người nhà ra và xảy ra tranh cãi. Nhiều người dân đã tụ tập quay video đăng tải lên mạng xã hội. Lực lượng chức năng có mặt xử lý vụ việc và kiểm tra nồng độ cồn tài xế. Qua kiểm tra, chị T vi phạm ở mức 0,573mg/lít khí thở, còn anh A không có nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc, TT-Huế) đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể một người dân bị sóng cuốn tử vong khi đi đánh cá cho gia đình lo hậu sự. Trước đó, anh Nguyễn Hữu T (SN 1986) và Trần D (SN 1980) đi bủa lưới ở khu vực ven biển gần Khu nghỉ dưỡng Làng Xanh, thị trấn Lăng Cô. Sau đó không lâu, cả hai người bị sóng cuốn ra xa. Anh T bơi được vào bờ đã tìm phao cứu sinh để ứng cứu anh D. Tuy nhiên, lúc này, nạn nhân D đã bị sóng cuốn trôi mất tích.

Ngư dân ở xã Ngư Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) vừa phát hiện 20 gói ma túy (20kg) trôi dạt vào bờ biển khi nhặt ve chai. 20 bánh chứa tinh thể màu trắng, hình chữ nhật, kích thước giống nhau, nghi là ma túy, nằm trong bọc nilon gói kín màu đen. Tại hiện trường là bờ biển xã Ngư Thùy, Đồn biên phòng Ngư Thủy ghi nhận mỗi gói nặng hơn một kg. Kết quả test nhanh cho phản ứng dương tính với ma túy.