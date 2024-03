Bản tin Hình sự: Truy sát gia đình anh trai do mâu thuẫn đất đai

TPO - TIN NÓNG ngày 5/3: Vụ án Vạn Thịnh Phát: Thêm 10 bị cáo nộp khắc phục hậu quả; Triệt xóa 2 băng nhóm người Việt tại nước ngoài lừa đảo hơn 500 tỷ đồng; Tạm giữ đối tượng dùng rựa chém 3 người thân nguy kịch; Dụ quay clip nhạy cảm để tống tiền;...

Chỉ vì mâu thuẫn về đất đai, Nguyễn Văn Bình (SN 1970, ngụ thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng) đã dùng dao chém ba người thân trong gia đình nguy kịch. Sau khi gây án, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Bình để điều tra, làm rõ vụ việc.

Với hành vi livestream trên Facebook để “báo chốt” kiểm tra nồng độ cồn, ông T.V.Đ (SN 1970) ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng. Nội dung livestream do ông T.V.Đ đăng tải trên mạng xã hội có thời lượng 31 phút, thông báo việc lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn ở Tỉnh lộ 56 đi qua huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.

Lợi dụng việc được giao nhiệm vụ quản lý hóa đơn, các kế toán Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài và Lê Thị Ngọc Anh đều trú tại TT-Huế cân đối số lượng bán lẻ trong ngày cho khách hàng không lấy hóa đơn, sau đó lấy số lượng dư để xuất hóa đơn cho một công ty tại Huế theo yêu cầu của Nguyễn Thị Nhung với tổng giá trị hóa đơn lên đến hàng tỷ đồng. Viện KSND tỉnh TT-Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với 4 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt 50 đối tượng là người Việt Nam cư trú tại nước ngoài sử dụng công nghệ cao, giả danh cán bộ tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam ở nhiều địa phương trên cả nước với số tiền hơn 500 tỷ đồng. Nhóm này do 2 đối tượng Phan Văn Phương (SN 1991, trú tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Tăng Quảng Vinh (SN 1989, trú tại phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Công an tỉnh TT-Huế phát đi thông tin cảnh báo đến người dân đề phòng thủ đoạn lừa đảo với chiêu thức mới của các đối tượng trên không gian mạng. Theo cảnh báo từ Công an tỉnh TT-Huế, các đối tượng lừa đảo, tống tiền bằng cách đăng tải những hình ảnh khiêu dâm lên trang cá nhân của không gian mạng với mục đích thu hút mọi người kết bạn làm quen, hứa hẹn cho tiền từ 5 -10 triệu đồng nếu bị hại tự quay video nhạy cảm gửi cho đối tượng.

Ngày 5/3, TAND TPHCM xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP SCB và các đơn vị liên quan. Được biết, thiệt hại trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SBC và đồng phạm khoảng 498.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng thu giữ gần 600 tỷ đồng và gần 15.000 USD. Đáng chú ý, trước khi phiên tòa diễn ra, người thân của 10 bị cáo đã nộp thêm gần 6,2 tỷ đồng để khắc phục cho vụ án.

TAND TP Hà Nội tái mở phiên sơ thẩm bị cáo Trương Quang Việt (SN 1973, cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội) và Lê Minh Tuyến (SN 1974, cựu Trưởng phòng tài chính CDC). Trước đó, phiên tòa hai lần hoãn vì lý do sức khỏe bị cáo. Trả lời HĐXX, bị cáo Trương Quang Việt khai báo quanh co về khoản tiền 'hoa hồng' của Công ty Việt Á, trong khi bị cáo Lê Minh Tuyến khẳng định sau khi nhận túi quà ông đã mang tới phòng làm việc của ông Việt báo cáo.