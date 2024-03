Bộ Công an thông báo về 2 tổ chức khủng bố

TPO - Ngày 6/3, Bộ Công an thông báo về hai tổ chức được xác định là hoạt động khủng bố, có tên lần lượt là "Nhóm Hỗ trợ người Thượng" và "Người Thượng vì công lý". Thông báo được đưa ra dựa trên cơ sở pháp luật của Việt Nam và quốc tế.

Cụ thể, Tổ chức đầu tiên được xác định là "Nhóm Hỗ trợ người Thượng", có tên tiếng Anh là "Montagnard Support Group, Inc” và viết tắt là MSGI, được thành lập năm 2011 bởi Y Mut Mlô và Y Duen Bdăp, nguyên là thành viên của tổ chức "Quỹ người Thượng - MFI" tại Mỹ.

Mục tiêu của tổ chức này là tuyên bố đòi ly khai, tự trị, và thành lập một nhà nước riêng tại Tây Nguyên. MSGI đã sử dụng bạo lực, kích động biểu tình, và tạo ra tình trạng bạo loạn vũ trang để thu hút và tuyển chọn người dân tộc thiểu số tham gia vào hoạt động của họ.

Bộ Công an xác định, đối tượng cầm đầu, chỉ huy là Y Mut Mlô (SN 1960) tại Đắk Lắk, Chủ tịch; Y Duen Bdăp (Phó Chủ tịch); Y Bion Mlô (phụ trách đối ngoại); Y Lhưl Byă (phụ trách truyền thông) và các thành viên cốt cán khác gồm: Y Čhik Niê (1968) tại Đắk Lắk; Y Chanh Byă (SN 1984) tại Đắk Nông; Y Bé Êban (SN 1982) tại Đắk Nông; Y Niên Êya (SN 1977), Y Sôl Niê (SN 1979) tại Đắk Lắk...

MSGI hoạt động theo phương thức bạo động; chủ trương lôi kéo, tuyển mộ thành viên ở trong nước, huấn luyện phương thức hoạt động, kích động biểu tình, bạo loạn vũ trang; tài trợ tiền, vũ khí, phương tiện, chỉ đạo tiến hành tấn công khủng bố, giết hại cán bộ và người dân, phá hoại tài sản của Nhà nước và nhân dân nhằm đòi li khai, tự trị, thành lập “Nhà nước Đêga” ở Tây Nguyên.

Thứ hai là tổ chức khủng bố “Người Thượng vì công lý” có tên tiếng Anh là “Montagnard Stand for Justice - MSFJ”, do các đối tượng Y Quynh Bdap, Y Phik Hdok, Y Pher Hdrue, Y Aron Êban, H’ Sarina Krong, H’ Tlun Bdap, Y Ruing Knul, H Mla Hdruẽ thành lập tháng 7/2019 tại Thái Lan và hoạt động tại Mỹ từ tháng 4/2023. Trụ sở: Số 49/312 Kraorattana, Soi 6, Bang Rak Phatthana, huyện Bang Bua Thong, tỉnh Nonthaburi, 11110, Thái Lan; trang web và các kênh truyền thông: “msfjustice.org”, “Montagnard Stand for Justice”, “Người Thượng Vì Công Lý”, “Klei Kpă Ênô Kơ Anak Cữ Chiăng”, “BHRM Montagnards”, “MSFJ TV”.

Đối tượng cầm đầu là Y Quynh Bdap sinh năm 1992 tại xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lắk, quốc tịch Việt Nam; Y Phik Hdok sinh năm 1993 tại buôn M’Duk, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Y Pher Hdrue (SN 1979) tại buôn Êa Khít, xã Êa Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, H’ Biăp Krông (SN 1987) tại buôn Kwăng, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; Y Aron Êban sinh năm 1985 tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk...

MSFJ hoạt động theo phương thức tuyên truyền, lôi kéo, tuyển mộ thành viên, phân công nhiệm vụ, huấn luyện phương thức hoạt động; tài trợ tiền, chỉ đạo mua sắm vũ khí, phương tiện, tiến hành tấn công khủng bố, giết hại cán bộ và người dân, phá hoại tài sản của Nhà nước và nhân dân nhằm thành lập “Nhà nước riêng” ở Tây Nguyên.

Theo thông tin từ Bộ Công an, “Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI” và “Người Thượng vì công lý - MSFJ” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI” và “Người Thượng vì công lý - MSFJ”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI” và “Người Thượng vì công lý - MSFJ” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Nhóm Hỗ trợ người Thượng - MSGI” và “Người Thượng vì công lý - MSFJ”… là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.