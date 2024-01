Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chống khủng bố

TPO - Hôm nay (23/1), Văn phòng Thông tin Chính phủ Trung Quốc phát hành Sách trắng “Khuôn khổ pháp lý và các biện pháp chống khủng bố của Trung Quốc”, trong đó sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các nước khác để thúc đẩy mục tiêu chống khủng bố như một phần của quản trị toàn cầu.

Trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng, Trung Quốc sẽ tham gia trao đổi, hợp tác sâu rộng và học hỏi lẫn nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho nỗ lực toàn cầu chống khủng bố.

“Các phương pháp chống khủng bố của từng quốc gia nhằm bảo vệ các giá trị chung của nhân loại, tuân thủ các chuẩn mực và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc cũng như phù hợp với các điều kiện và thể chế pháp lý của quốc gia họ đều là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm chống khủng bố theo pháp quyền. Trong cuộc chiến chống khủng bố, cộng đồng quốc tế cần ủng hộ các hành động đa dạng dựa trên luật pháp, bác bỏ các tiêu chuẩn kép và phản đối việc chính trị hóa các vấn đề liên quan”, Sách trắng viết.

Do các hệ thống chính trị, thể chế pháp lý và truyền thống văn hóa khác nhau, các quốc gia khác nhau phải đối mặt các hình thức và biểu hiện khác nhau của chủ nghĩa khủng bố, và do đó áp dụng các thực tiễn pháp lý khác nhau trong việc chống khủng bố. Điều quan trọng là mỗi nước cải thiện khung pháp lý chống khủng bố, điều chỉnh các yếu tố thiết yếu của nhà nước pháp quyền với các nguyên tắc chống khủng bố quốc tế.

Xác định hành vi khủng bố Nghi phạm họ Vạn đã đăng lên tài khoản mạng xã hội của mình một đoạn video với những cảnh đổ máu, bạo lực. Video đã được chuyển tiếp nhiều lần và gây ra tác động xấu cho xã hội. Cơ quan chức năng xác định video chứa các yếu tố bất hợp pháp ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và phải bị cấm phổ biến. Dựa trên Luật Chống khủng bố, công an tỉnh Tứ Xuyên xác định hành vi của Vạn cấu thành hành vi vi phạm pháp luật khi phát tán các nội dung ủng hộ khủng bố.

Bài học kinh nghiệm

Dưới sự dẫn dắt của Liên Hợp Quốc, các cơ quan chuyên môn và một số tổ chức quốc tế khác, cộng đồng quốc tế đã xây dựng 13 công ước chống khủng bố toàn cầu kể từ những năm 1960, thể hiện quan điểm và thái độ của mình đối với hoạt động chống khủng bố.

Đặc nhiệm Báo Tuyết Mỗi nhóm mang theo hơn 30kg dụng cụ, từng tốp nam thanh niên mặc quân phục băng rừng, đảo hoang, mỗi ngày hơn 35 km, nghỉ ngơi khoảng 4 tiếng. Trong một tuần, họ được cung cấp hai chai nước mỗi ngày và thức ăn tự hâm nóng trong ba ngày đầu tiên. Đây không phải là cuộc sống sót hoang dã mà là quá trình huấn luyện chuyên sâu kéo dài một tuần của Đơn vị đặc nhiệm Báo Tuyết, một trong những lực lượng chống khủng bố của Trung Quốc. Được thành lập vào năm 2002, Báo Tuyết chủ yếu được giao nhiệm vụ chống khủng bố ở đô thị, Xinhua đưa tin. Lực lượng này đã bảo vệ hàng chục sự kiện lớn, như Thế vận hội Olympic Bắc Kinh, Diễn đàn châu Á Bác Ngao và Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc… Đơn vị đã tham gia hàng chục cuộc diễn tập, huấn luyện chung với các đối tác nước ngoài.

Trung Quốc đã rút ra kinh nghiệm hữu ích từ cộng đồng quốc tế và tăng cường nỗ lực xây dựng khung pháp lý chống khủng bố trong nước kể từ những năm 1990. Cụ thể, Trung Quốc đã sửa đổi, hoàn thiện luật hình sự; xây dựng luật chống khủng bố, hoàn thiện các luật khác có liên quan như Luật Phòng chống rửa tiền, Luật An ninh quốc gia, Luật An ninh mạng, Luật Quốc phòng, Luật Cảnh sát vũ trang nhân dân, Luật Bảo vệ an ninh quốc gia tại Đặc khu hành chính Hong Kong; hoàn thiện các quy định hành chính có liên quan; ban hành các quy định mới của địa phương.

Trung Quốc quy định rõ ràng về việc xác định và trừng phạt các hoạt động khủng bố; tiêu chuẩn hóa việc thực thi pháp luật trong cuộc chiến chống khủng bố; bảo vệ nhân quyền trong hoạt động chống khủng bố; bảo vệ hiệu quả sự an toàn của người dân và an ninh quốc gia.

Chống khủng bố theo đúng luật pháp, Trung Quốc cân bằng giữa an ninh và ổn định với phát triển xã hội, tiếp tục nâng cao năng lực phòng chống khủng bố, xóa bỏ nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa khủng bố, Sách trắng viết.

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn phòng chống khủng bố Trung Quốc đang tham gia vào việc thiết lập các tiêu chuẩn để ngăn ngừa khủng bố trong các lĩnh vực then chốt, bao gồm vận tải, nước, điện, dầu khí, sưởi ấm, cơ sở hạt nhân, công nghệ hạt nhân, phương tiện truyền thông, hóa chất nguy hiểm, an toàn sinh học và dự trữ chiến lược quốc gia. Đến nay, Bộ Công an ban hành 37 tiêu chuẩn phòng chống khủng bố ngành công an và chính quyền địa phương đã ban hành hàng trăm tiêu chuẩn. Những tiêu chuẩn này là cơ sở để xây dựng đội ngũ nhân sự, hệ thống bảo vệ vật lý và điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện đồng bộ thiết kế, phát triển và vận hành thiết bị tương ứng và cơ sở vật chất cho các mục tiêu chính.