Gia cảnh trẻ bán vé số nghi bị đánh đến chết ở Đồng Nai

TP - Nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở phường Xuân Tân (TP Long Khánh, Đồng Nai), căn nhà nhỏ của chị Phạm Thị Phương vốn đã xuống cấp, xập xệ nay càng chật chội hơn khi phải đặt 2 bàn thờ người thân vừa mất. Trong đó, bàn thờ mới nhất là của em Phạm Quang Huy (14 tuổi), con trai chị Phương vừa bị sát hại và qua đời ba ngày trước.

Hai cái tang liên tiếp ập xuống khiến người phụ nữ mới sinh con gần như kiệt sức.

Thắp nén nhang trước di ảnh con trai quàng khăn đỏ - tấm ảnh thờ được người nhà phóng to từ ảnh thẻ học sinh, chị Phương khóc nấc: “Con đưa mẹ ra xe đi bệnh viện cũng là lần cuối cùng mẹ được nhìn thấy con”.

Chị Phương kể, hôm thứ Ba (ngày 22/10), do em trai Huy mới 2 tháng tuổi bị sốt cao, Huy gọi taxi rồi giúp mẹ mang hành lý ra xe đỗ ngoài đường để mẹ đưa em đi Bệnh viện Long Khánh. Thứ Năm (24/10), chị Phương xuất viện về nhà thì không thấy Huy đâu. Giáo viên nhắn tin thông báo bé nghỉ học.

Trong ngăn kéo bàn học, bé Huy để lại 450.000 đồng cùng 18 tờ vé số chưa bán hết. Đêm đó, bé không về nhà. Tưởng Huy sợ mẹ rầy la không dám về nhà, hôm sau cậu của Huy đi tìm khắp nơi cũng không thấy em. Đến trưa thứ Bảy (26/10), chị Phương nhận được tin bé Huy gặp nạn.

Chị Phương sấp ngửa chạy đến con đường bê tông nhỏ thuộc xã Hàng Gòn (thành phố Long Khánh) chỉ cách nhà vài trăm mét thì thấy con nằm chết trên đường, người bê bết máu. Gần đó là căn nhà của một thanh niên bị cho là tâm thần còn vương vãi nhiều vệt máu chưa khô. Người này còn cười cợt như không có chuyện gì xảy ra khi bị công an dẫn đi.

Nhắc đến đứa con vắn số, chị Phương không khỏi day dứt. Bé Huy sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nên cuộc sống quá thiệt thòi so với bạn đồng trang lứa. Nhà nghèo, bố mẹ chị Phương bán vé số mưu sinh để nuôi 3 người con.

Lớn lên, chị Phương đến tỉnh Quảng Nam tìm việc kiếm sống rồi mang thai với một người ở địa phương. Chị sinh đôi nhưng một cháu tử vong khi vừa chào đời, chỉ còn bé Huy nặng 9 lạng sống lay lắt... Không ở được với nhau, chị Phương gửi con, nhờ mẹ nuôi dưỡng. Bé mang họ của mẹ từ đó.

Huy vừa đi học, vừa bán vé số đỡ đần bà ngoại. Khoảng 5 năm nay, do mẹ đau yếu không thể đi lại như trước, chị Phương trở về quê tiếp tục bán vé số kiếm sống qua ngày. Mỗi ngày, chị bán khoảng 200 tờ, còn bé Huy ngoài giờ đến lớp thì đi bán vé số phụ mẹ. Mỗi ngày, bé bán được 60 tờ, thứ Bảy, Chủ nhật được nghỉ học thì nhận bán số lượng gấp đôi.

Do ăn uống thiếu thốn nên vóc người Huy bé nhỏ hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Dù vậy, bé đã đỡ đần cho bà, cho mẹ như một người đàn ông trong gia đình. Ngoài thời gian học, đi bán vé số, những công việc trong nhà đều do Huy đảm nhận như nấu ăn, giặt quần áo, vệ sinh nhà cửa…

“Sự việc đau lòng xảy ra, thầy cô, bạn bè Huy, chính quyền địa phương đến chia buồn, giúp gia đình lo hậu sự cho cháu. Nỗi mất mát này quá lớn. Nghe nói kẻ đánh chết con tôi bị tâm thần nhưng tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý đúng người, đúng tội để con tôi ra đi được thanh thản”, chị Phương nghẹn ngào.

Nhớ cậu học trò hiền hậu

Những ngày qua, tất cả thầy cô giáo Trường THCS Xuân Tân nơi bé Huy đang theo học khối lớp 8 đều bàng hoàng. Không ai muốn tin cậu học trò hiền hậu, lễ phép và hiếu thảo như bé Huy qua đời một cách đầy uẩn khúc.

Thầy Phan Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Tân, nhận xét: “Ở trường, Huy ngoan hiền, học lực khá. Biết gia cảnh của em, thầy cô giáo, bạn bè trong lớp đều hết sức giúp đỡ, tạo mọi điều kiện giúp em học tốt. Sự việc xảy ra thật quá đau lòng”.

Ông Nguyễn Minh Trí, Phó chủ tịch UBND phường Xuân Tân, cho hay, gia đình bé Huy thuộc diện hộ cận nghèo, được hưởng chính sách của Nhà nước theo quy định. Bé Huy vừa đi học, vừa bán vé số ở khu vực này nên nhiều người biết. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền, đoàn thể đã vận động các nguồn lực để hỗ trợ gia đình bé.

Chị Nhi bán bánh mì ở ven quốc lộ 56 cho hay: “Chiều thứ Sáu, Huy ghé vào mua bánh mì ăn. Hôm sau thì tôi nghe tin cháu chết do bị người ta đánh. Hằng ngày, Huy bán vé số ở khu vực này và học chung trường với con trai tôi nên tôi biết cháu. Cháu rất hiền và lễ phép”.

Nhiều người dân ở khu vực này cũng biết rõ về nghi phạm đã sát hại bé Huy. Người này vốn nghiện ma túy và có nhiều hành vi bất ổn nên nhiều năm qua được người thân giữ trong nhà. Không hiểu vì cớ gì, người này ra tay sát hại bé Huy một cách dã man.

Chưa thế lấy lời khai đối tượng tình nghi Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Khánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Hàng Gòn (thành phố Long Khánh). Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 26/10, Công an xã Hàng Gòn nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện cháu Phạm Quang Huy (14 tuổi, ngụ phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh) nằm bất động trên đường bê tông trước nhà của Ngô Sơn Duy (33 tuổi, ấp Tân Phong, xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh), trên người có nhiều vết máu. Công an xuống hiện trường và xác định cháu Huy đã tử vong. Đối tượng Duy có nhiều nghi vấn liên quan đến vụ việc nên lực lượng công an mời đến làm việc. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, do nghi phạm có biểu hiện tâm thần nên chưa thể lấy lời khai. Lực lượng công an cũng làm việc với một số nhân chứng tại hiện trường, có thấy Duy là người cầm cây gỗ đánh cháu Huy. Kiểm tra trong nhà của nghi phạm, lực lượng công an thu giữ cây gỗ 3 vuông dài khoảng 1m có dính vết máu nghi là hung khí gây án. Theo Công an địa phương, năm 2013, Duy bị Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh xử phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2020, sau khi ra tù, Duy bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính về hành vi hủy hoại tài sản. Từ năm 2020 đến nay, nghi phạm có biểu hiện tâm thần, được người nhà đưa đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (thành phố Biên Hòa) và gần đây được gia đình đến bệnh viện lấy thuốc và cho điều trị tại nhà.