'Giải cứu' 2 nữ sinh nghi bị người đàn ông lạ mặt dụ dỗ bỏ nhà đi

TPO - Phát hiện người cháu bỏ nhà đi cùng bạn theo lời dụ dỗ của người đàn ông lạ mặt, chị Th. đã nhờ bạn bè và nhân viên xe khách giữ lại để tìm cách “giải cứu” đón các cháu về nhà trước khi đi theo người lạ.

Ngày 9/3, chị Vi Thị Th. (trú bản Đồng Mới, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, nhờ những người bạn và phía xe khách Kha Sơn (chạy tuyến Nghệ An - Bắc Ninh), cháu ruột của chị và một học sinh lớp 8 đã được giải cứu về nhà an toàn trước khi bị người đàn ông lạ mặt tiếp cận dụ dỗ.

Trước đó vào chiều 8/3, chị Vi Thị Th. bất ngờ phát hiện cháu ruột của mình là Vi Bảo Tr. (học lớp 8, trường THCS Đồng Văn) bỏ nhà đi. Chị Th. sau đó đi tìm và được những người bạn của cháu Tr. thông báo, Tr. đã đi cùng bạn Vi Thị L. (học lớp 8) ra tỉnh Bắc Ninh để làm quán ăn với mức lương cao. Nghi ngờ cả 2 cháu đã bị kẻ xấu dụ dỗ bỏ nhà đi, chị Th. lập tức liên hệ những người bạn để tìm cách giải cứu.

Sau khi nhận thông tin nhờ giúp đỡ từ chị Th., anh Nguyễn Hùng Cường (trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) đã điện thoại cho các nhà xe chạy tuyến Quế Phong (Nghệ An) đi Bắc Ninh để tìm kiếm. Khi gọi cho nhà xe Kha Sơn, anh Cường được xác nhận có 2 cháu nhỏ học sinh đi trên xe nhưng không có người lớn đi kèm. Để chính xác, anh Cường nhờ nhân viên nhà xe quay phim, chụp ảnh 2 cháu bé để người nhà xác nhận danh tính.

“Khi người nhà xác nhận đúng là 2 cháu đi trên xe là 2 cháu đã bỏ nhà đi, tôi nhờ nhà xe tìm cách giữ lại để người thân chạy ra đón chứ đừng cho người lạ đón sẽ rất nguy hiểm. Đến hơn 3h sáng 9/3, nhà xe đã giữ cháu lại và được người nhà đến đón về an toàn, kịp thời”, anh Cường nói và cho biết, may mắn 2 cháu bé được giải cứu kịp thời, nếu không người lạ mặt đón các cháu đi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Liên quan đến vụ việc trên, phía nhà xe Kha Sơn cho biết, chiều 8/3 nhân viên nhà xe có nhận được một cuộc điện thoại từ người đàn ông lạ gọi đến đặt 2 vé xe khách đi Quế Võ (Bắc Ninh). Ban đầu nhà xe tưởng 2 vị khách là nữ giới lớn tuổi nhưng khi đón mới biết là 2 cháu nhỏ học sinh. Khi nhân viên nhà xe hỏi về người đặt vé xe thì 2 cháu bé trả lời đó là anh trai.

Trên đường đi, nhân viên nhà xe đến thu tiền vé thì 2 cháu bé trả lời không có tiền. Nhân viên xe khách sau đó đã liên hệ lại với số điện thoại đặt vé thì được trả lời khi xe đến Quế Võ (Bắc Ninh) sẽ có người ra đón 2 cháu và trả tiền vé xe.

Tuy nhiên, trên đường đi, phía nhà xe nhận được thông tin từ người nhà báo 2 cháu bé trên bị người lạ dụ dỗ bỏ nhà đi nên đã tìm cách giữ lại chờ người nhà đến đón về an toàn.

Chị Vi Thị Th. cho hay, cháu Tr. mồ côi mẹ từ nhỏ. Khi được 2 tuổi, bố cháu bé đi tù nên chị Th. đã đón cháu về nhà chăm sóc và nuôi dưỡng. Khi cháu Tr. bị người lạ dụ dỗ bỏ nhà đi, chị Th. rất lo lắng. May mắn, cháu Tr. đã được mọi người hỗ trợ giúp giải cứu về nhà an toàn.