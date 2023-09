Hai bé gái bị lừa bán vì tin lời dụ dỗ 'việc nhẹ lương cao'

TPO - Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An kịp thời giải cứu 2 nạn nhân là trẻ em bị lừa bán.