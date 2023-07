2 người phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài vì tin lời dụ dỗ 'việc nhẹ, lương cao'

TPO - Với chiêu thức dụ dỗ đi làm việc nhẹ lương cao, Phương đã đưa 2 phụ nữ ra nước ngoài để bán cho người đàn ông ngoại quốc lấy làm vợ.

Ngày 21/7, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Kha Thị Phương (SN 1986, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) về tội mua bán người. Quá trình điều tra vụ việc, công an đã giải cứu thành công 2 nạn nhân bị lừa bán.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình, Công an huyện Tương Dương phát hiện một đường dây nghi vấn về hành vi mua bán người xảy ra trước đây trên địa bàn xã Mai Sơn (huyện Tương Dương) với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Vào cuộc điều tra, công an xác định đối tượng Kha Thị Phương là một mắt xích tham gia đường dây mua bán người sang nước ngoài. Theo đó, Phương đã cấu kết với một số đối tượng ở nước ngoài dụ dỗ đưa các lao động trên địa bàn huyện Tương Dương sang nước ngoài làm việc với lời hứa “việc nhẹ , lương cao” nhưng thực chất là ép làm vợ đàn ông ngoại quốc.

Với thủ đoạn trên, tháng 8/2016, Kha Thị Phương đã dụ dỗ, lôi kéo đưa hai người phụ nữ trú tại xã Mai Sơn để bán sang nước ngoài với số tiền tương đương 350 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Kha Thị Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.