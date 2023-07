Bắt giữ nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sang Campuchia

TPO - Một nhóm hơn 10 đối tượng trong đường dây mua bán người sang Campuchia vừa bị lực lượng biên phòng và công an Long An điều tra bắt giữ.

Ngày 4/7, lực lượng chức năng tỉnh Long An cho biết, một đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia vừa bị Bộ đội Biên Phòng tỉnh Long An phối hợp với đoàn Đặc nhiệm miền Nam và Công an tỉnh Long An phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, ngày 26/6, Biên phòng Mỹ Quý Tây tuần tra trên tuyến biên giới phát hiện một ô tô có hành vi xuất cảnh trái phép nên kiểm tra, bắt giữ ba nghi phạm đang đưa một nạn nhân sang biên giới để "bán" cho một công ty tại Campuchia với giá 18 triệu đồng.

Qua điều tra, những nghi phạm khai nhận sinh sống ở nhiều tỉnh, thành đã kết nối qua mạng xã hội. Sau đó, nhóm người "mua đi, bán lại" các nạn nhân là các nhân viên ở các quán karaoke hay massage với giá từ 10 - 20 triệu đồng, rồi đưa sang Campuchia để "bán" với giá từ 30 triệu đồng trở lên.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã bắt giữ được 7 người, triệu tập 3 người và đang truy xét thêm 1 người, giải cứu thành công 1 nạn nhân đang được đưa qua biên giới Campuchia, đoạn giáp ranh giữa xã Mỹ Quý Tây, thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An với xã Sôm Rông, huyện Chantrea, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Theo thông tin từ Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị này đã phát hiện một đường dây giả môi giới việc làm rồi mua bán người ở Việt Nam đưa sang Campuchia bán cho các công ty cũng như các quán massage, karaoke, các nạn nhân là các cô gái trẻ, đang có nhu cầu tìm việc làm.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Biên phòng phối hợp với công an tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ các nghi phạm còn lại.